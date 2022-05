Vom Manager zum Magier: Christian de la Motte in Braunschweig

Braunschweig. Im Kult-Theater will der Zauberer demnächst Gedanken lesen und auch mit Kabarett und Comedy punkten. Aber was ist mit seinem rechten Fuß?

Christian de la Motte tritt am 5. Juni um Kult-Theater im Braunschweiger Schimmelhof auf.

Mit seiner One-Man-Show „Realität kann jeder“ tritt Christian de la Motte am Sonntag, 5. Juni, um 20 Uhr im Kult-Theater im Braunschweiger Schimmelhof auf. In der Ankündigung heißt es: „Christian de la Motte hat nicht nur ein Ass im Ärmel, sondern auch den Schalk im Nacken.“ Im charmanten Dialog wickele er sein Publikum um den Finger und präsentiere Zauberklassiker in einer neuen Interpretation.

„Er liest Gedanken, lässt Wunder in den Händen der Zuschauer geschehen und liebt es, mit seinem Publikum zu improvisieren“, so der Veranstalter. „Für alle, die seine Tricks herausfinden wollen, hat er einen Tipp parat: ,Achten Sie auf meinen rechten Schuh. Dort passiert es. Manchmal zumindest.’“

Zwischen Zauberkunst, Comedy und Lebensweisheit

Er mixe hochkarätige Zauberkunst, spontane Comedy und tiefsinnige Lebensweisheiten. „Hier verarbeitet er nicht nur seinen ungewöhnlichen Lebensweg vom Manager zum Magier, sondern inspiriert sein Publikum auch zum Nachdenken über den eigenen Lifestyle“, heißt es. „Und damit das Ganze nicht zu tiefschürfend wird, sorgt Christian de la Mottes Improvisationstalent bei jeder Nummer für Lachkrampfpotenzial.“

Christian de la Motte war früher Geschäftsführer eines Softwareunternehmens, entdeckte dann aber die Leidenschaft seiner Kindheit wieder – die Zauberei, wie er auf seiner Internetseite schildert.

Tickets sind ab 16 Euro erhältlich, ermäßigt 10 Euro.

