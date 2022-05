Evakuierung der Wasserwelt Braunschweig – Fehlalarm!

Fehlalarm: Die Wasserwelt in Braunschweig musste am Samstag evakuiert werden, da die Brandmelder Alarm geschlagen hatten.

Feueralarm schreckte am Samstag die Besucher der Wasserwelt am Schützenplatz auf: einmal im Innen-, einmal im Außenbereich. Kurz vor 15 Uhr löste die Brandmeldeanlage erstmals aus. „Offensichtlich gab es aber keinen Grund für den Alarm“, erklärte ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage unserer Zeitung. Es habe keine Rauchentwicklung gegeben und zu keiner Zeit Gefahr bestanden. Ein zweites Mal schlug ein Brandmelder um 21.25 Uhr Alarm. Auch dies sei eine Fehlmeldung gewesen, so der Sprecher. Die Einsatzkräfte hätten die Anlage schließlich zurückgesetzt.

Aufgrund des Alarms mussten die Besucher die Wasserwelt kurzzeitig verlassen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Wasserwelt weist darauf hin, dass sie an Pfingsten Sonntag und Montag (05./06. Juni) von 10 bis 20 Uhr geöffnet ist. Auf ihrer Homepage gibt sie zudem bekannt, dass auch sie von der bundesweiten Störung bei der Kartenzahlung betroffen sind und EC-Zahlungen daher aktuell leider nicht möglich seien.

Die Wasserwelt ist ein Freizeitzentrum mit Becken, Wasserrutschen und Sprunganlage sowie Saunen und Wellnessanwendungen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de