Braunschweig: Auto erfasst E-Scooter-Fahrer

Braunschweig. Der 17-Jährige fuhr am Dienstag auf die Traunstraße – ein Autofahrer konnte nicht mehr reagieren. Der E-Scooter-Fahrer musste ins Krankenhaus.

Ein 17-Jähriger hat sich am Dienstag in Braunschweigs Weststadt bei einer Kollision mit einem Auto verletzt und kam ins Krankenhaus. (Symbolbild)

In Braunschweigs Weststadt hat sich am Dienstag ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Polizei-Angaben zufolge kollidierte der E-Scooter gegen 13.30 Uhr in der Traunstraße mit einem Auto.

Der 17-Jährige soll „plötzlich“ aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße gefahren sein, sodass ein 59-jähriger Autofahrer den jungen Mann erfasste. Der Verletzte musste zur Behandlung ins Braunschweiger Klinikum gebracht werden.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Lenkerstange des Rollers war gebrochen und am Auto des Braunschweigers waren Stoßfänger und Kotflügel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Mehr News aus Braunschweig:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de