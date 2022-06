Fahrradpolizei in Braunschweig Großkontrolle der Fahrrad-Polizei in Braunschweig

Das hatte es bundesweit so noch nicht gegeben. In Braunschweig findet diese Woche das erste bundesweite Treffen der Fahrrad-Polizei statt. Teil des Treffens: Die gemeinsame Kontrolle von Radfahrern und E-Scooter-Nutzern. Auftakt Mittwochnachmittag. Eine weitere Kontrolle ist noch bis zum Ende der Fachtagung am Freitag geplant.

Rund 40 Mitglieder von Fahrradstaffeln aus ganz Deutschland sind noch bis Freitag zur ersten Fachtagung dieser Art in Braunschweig. Unfallforscher halten Vorträge, das Bundesverkehrsministerium hatte einen Vertreter geschickt. Das Niedersächsische Innenministerium auch. Ein Grund, so Polizeisprecher Jonas Brockfeld: „Das Ministerium musste eine Ausnahmegenehmigung erteilen, damit die Fahrradpolizei aus anderen Bundesländern in Braunschweig Radfahrer kontrollieren darf. Ohne Ausnahmegenehmigung wäre das nicht möglich.“

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Einsatzorte sind Braunschweigs Radfahrern bekannt: Gefahrenstellen oder Unfallschwerpunkte wie Steinweg/Theater oder Marstall. Ein Teil der Fachtagung ist: Es soll nach „Best-Practice“-Beispielen gesucht werden, damit die Arbeit der Fahrradstaffeln effektiver wird.

Polizisten tauschen Erfahrungen aus

Dazu gehört natürlich auch eine gewisse Nabelschau. Matthias Pötsch, Hauptkommissar in Münchens Innenstadt, hat „regionale Unterschiede“ ausgemacht. Mit zwei Kollegen ist er Anfang April in die Pilotphase gestartet. Die öffentliche Vorstellung der Fahrradpolizei soll nächste Woche erfolgen. Die Fahrradstaffel München, in erster Linie in der Kernstadt unterwegs, will von Erfahrungen der Kollegen aus anderen Bundesländern lernen.

Der regionale Unterschied ist: Die Pilotphase begann in Braunschweig zum Beispiel vor drei Jahren. Die Erfahrungen waren damals so positiv, dass mittlerweile Fahrradpolizei in Braunschweig fest etabliert ist. Brockfeld sagt: „Der städtische Verkehr ändert sich rasant. Der Anteil der Radfahrer nimmt nicht nur zu, befördert von der Corona-Pandemie, sondern auch E-Bikes sind mittlerweile immer häufiger unterwegs.“ Wie die Fahrradpolizei ausgestattet sei, bestimme allerdings das Budget.

Neue E-Bikes für die Fahrradstaffel Braunschweig

In Braunschweig waren zum Start noch nicht alle Fahrradpolizisten mit E-Bikes ausgestattet. Mittlerweile wurde nachgebessert. Erheblich nachgebessert, wie es hieß. E-Bikes mit Tief-Einstieg wurden angeschafft. Das Aufsteigen, Absteigen und das Starten werde so erleichtert. Was eine gewissen Besonderheit darstellt. E-Bikes mit Herrenrahmen dominierten die Polizei-E-Bike-Flotte, die auf dem Schlossplatz ausgestellt war. Und längst noch nicht obligatorisch ist es bundesweit, dass die Fahrrad-Polizei auch in Dienstkleidung unterwegs ist, die optimal zum Radfahren geeignet ist. Auch in diesem Punkt, so hieß es, sei in Braunschweig mittlerweile erheblich nachgebessert worden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de