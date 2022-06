Unfall auf der A2: Stau zwischen Peine und Braunschweig

In Höhe Braunschweig hat es am Donnerstagvormittag auf der A2 gekracht. Autofahrer stehen im Stau.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmorgen auf der A2 zwischen Braunschweig Hafen und dem Kreuz Braunschweig Nord gekommen. In Fahrtrichtung Berlin stießen um kurz vor 10 Uhr mindestens zwei Lkw zusammen. Die genauen Umstände sind noch unklar. Verletzte Personen habe es nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei nicht gegeben.

Die Unfallstelle befindet sich auf dem mittleren und dem rechten Fahrstreifen. Der Verkehr wird nur über die linke Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet, so dass es am Vormittag zu Staus ab Peine Ost von bis zu sechs Kilometern Länge kommt. Autofahrer werden gebeten, vorsichtig an das Stauende heranzufahren.

Auch auf den Ausweichstrecken über die B214 in Richtung Watenbüttel und der Hansestraße in Braunschweig ist mit Verzögerungen zu rechnen. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Dieser Artikel wird aktualisiert!

