Tierheim Braunschweig: Ron, Rocco, Ronaldo – nicht zum Schmusen

Braunschweig. Die Degus, auch als „Strauchratten“ bezeichnet, wurden ausgesetzt. Jetzt suchen sie ein neues Zuhause, in dem sie ungestört knabbern können.

Die Tiere der Woche sind dieses Mal die drei Degus Ron, Rocco und Ronaldo. Wie das Tierheim Braunschweig mitteilt, wurden sie ausgesetzt aufgefunden. „Sie sind sehr neugierig und aktiv und suchen gemeinsam ein großes artgerechtes Zuhause, in dem sie ihrem Nagetrieb nachgehen können.“

Das Gehege sollte geschützt sein und auch gesunde Alternativen wie frische Zweige sollten angeboten werden. „Denn ansonsten können die knabberfreudigen Nager schnell auch mal aus ihrer Behausung entwischen“, warnt das Tierheim.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Nagetiere stammen ursprünglich aus Chile

Wer sich vor der Anschaffung von Degus gut informiere und ein großes und naturnahes Gehege einrichte, bekomme tolle Tiere zum Beobachten. Denn zum Schmusen seien die Kleinen meist weniger geeignet. „Die meisten Degus werden bei guter Pflege aber futterzahm und holen sich auch ab und an eine kleine Streicheleinheit bei ihrem Halter ab.“

Degus werden auch als „Strauchratten“ bezeichnet. Sie stammen ursprünglich aus Chile. In freier Wildbahn leben sie in Familiengruppen von fünf bis zehn Tieren und legen gern unterirdische Höhlen und Gangsysteme im Schutz von Sträuchern, Hecken oder Felsen an.

Wer Interesse an den Degus oder anderen Tieren hat, kann sich im Tierheim melden: (0531) 50 00 07 Telefonzeiten: montags, dienstags und freitags 13 bis 16 Uhr, donnerstags 13 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr.

Mehr zum Braunschweiger Tierheim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de