Klostergärtnerei in Riddagshausen ist jetzt ein Bioland

Ob Beet- oder Balkonpflanzen, Kräuter oder Gemüse: Olaf Redlin, Projektleiter der Klostergärtnerei in Riddagshausen (vorn links), leitet die Beschäftigten an, wie die Pflanzen am besten gedeihen. Seit kurzem ist die Klostergärtnerei ein zertifizierter Bioland-Betrieb.