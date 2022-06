Wo Frauen für eine Fehlgeburt ins Gefängnis müssen

Braunschweig. Der Freundeskreis El Salvador und Amnesty International in Braunschweig zeigen den erschütternden Film „Fly so far“. Zu sehen im Universum.

Der Film "Fly so far" erzählt die Geschichte von Teodora Vázquez, Sprecherin einer Gruppe von Frauen, die in El Salvador wegen schweren Mordes angeklagt sind, nachdem sie eine Fehlgeburt hatten. Der Film zeigt Teodoras Weg vom Gefängnis zur Aktivistin für Frauenrechte.

Ein Film, der aufrüttelt: Der Freundeskreis El Salvador und Amnesty International Braunschweig zeigen am Montag, 13. Juni, 19 Uhr, im Universum-Kino „Fly so far“. Die Dokumentation erzählt die Geschichte von Teodora Vázquez. Sie ist Sprecherin von „The Seventeen“, einer Gruppe von Frauen, die in El Salvador wegen schweren Mordes angeklagt sind, nachdem sie eine Fehlgeburt hatten. Der Film verfolgt Teodoras Weg vom Gefängnis zur Aktivistin für Frauenrechte.

„In den vergangenen Jahren haben wir uns besonders für Frauen eingesetzt, die in El Salvador wegen Abtreibung und Kindsmordes zu langjährigen Haftstrafen verurteilt wurden“, so Martin Schmidt-Kortenbusch, einer der Koordinatoren im Freundeskreis.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Seine Haltung zum rigiden Abtreibungsverbot: „Die Gleichsetzung einer Abtreibung mit einem Mord und eine damit verbundene Strafe von bis zu 30 Jahren Gefängnis, halte ich für eine massive Verletzung der Menschenrechte. Die meisten Frauen in El Salvador, die eine Abtreibung vornehmen lassen, tun dieses wegen einer gravierenden Notlage: zum Beispiel Vergewaltigung oder die Gefährdung der Gesundheit und des Lebens der Frau durch eine Schwangerschaft.“ Keine der genannten Indikationen werde aber zugelassen.

Statt seelsorgerischer Hilfe gibt es Gefängnis

Als skandalös empfinde er es, dass nach Informationen von Amnesty International in El Salvador zahlreiche Frauen, die eine Fehlgeburt erlitten hätten, auf Betreiben ihrer Ärzte wegen Abtreibung angeklagt und zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden seien, ohne dass es dafür stichhaltige Beweise gegeben habe. „Anstatt dass diese Frauen psychologische und seelsorgerische Hilfe erhalten, kommt zum Trauma einer Fehlgeburt dann noch die Trennung von ihren Kindern und ihrer Familie hinzu. Viele Ärzte fürchten, sich selbst verdächtig zu machen, wenn sie einen Verdacht auf Abtreibung nicht anzeigen.“

Abtreibung sei für ihn – zumindest von einem gewissen Entwicklungsstadium ab – Tötung menschlichen Lebens. „Und ich denke, dass es Aufgabe des Staates ist, jegliches Leben zu schützen, auch das ungeborene. Allerdings sollte das vor allem durch Beratungs- und Förderangebote geschehen und nicht durch überzogene juristische Härte, die der Notlage von Frauen nicht gerecht wird.“ Sowohl die Gesetzgebung als auch die juristische Praxis stellten für uns als Freundeskreis El Salvador eine massive Verletzung von Frauenrechten dar.

Der Freundeskreis ist an die Kirchengemeinde St. Albertus Magnus angedockt

Der Freundeskreis El Salvador in Braunschweig existiert seit 1993. Er erwuchs aus einer Partnerschaft zwischen der katholischen Kirchengemeinde St. Albertus Magnus in Braunschweig und einer Gemeinde in der Großstadt Soyapango in El Salvador, ist aber unabhängig von Religion und Weltanschauung. Im Zentrum dieser Partnerschaft steht die Unterstützung einer Kindertagesstätte.

Der Freundeskreis ist kein eingetragener Verein, sondern wickelt die Spenden und Mitgliedsbeiträge laut Schmidt-Kortenbusch über die Pfarrgemeinde St. Albertus Magnus ab. Ziele seien unter anderem die Förderung der Partnerschaft mit der Gemeinde, regelmäßige finanzielle Unterstützung der Arbeit in den Sozialprojekten, Notfallhilfe bei Katastrophen wie Erdbeben, Flut- und Sturmkatastrophen oder Epidemien sowie die Sensibilisierung für soziale Gerechtigkeit in ganz Lateinamerika am Beispiel El Salvador. Weitere Informationen unter www.freundeskreis-el-salvador.de.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de