Braunschweig. Endlich gibt es wieder einen Tag der offenen Tür im Arzneipflanzengarten der TU in Braunschweig. Dort gibt es zum Beispiel Mediterrane Kräuter.

Arzneikräutergarten Tag der offenen Tür im Arzneipflanzengarten in Braunschweig

Die Arznei-, Gift- und Gewürzpflanzen, die im Arzneipflanzengarten der Technischen Universität an der Mendelssohnstraße 1 angebaut werden, haben zwei Jahre lang ein einsames Dasein gefristet. „Wir mussten unseren Garten wegen Corona anderthalb Jahre schließen, selbst die Pharmazie-Studierenden waren nicht vor Ort. Und als wir im Oktober 2021 wieder öffnen durften, war die Gartensaison vorbei“, sagt Burkhard Bohne, Technischer Leiter des Gartens.

Umso mehr freuen sich er und seine Kollegen, dass an diesem Sonntag, 12. Juni, von 10 bis 18 Uhr wieder ein Tag der offenen Tür möglich ist – wie gewohnt mit Pflanzen- und Saatgutbörse, aber auch mit Kaffee- und Kuchenverkauf. „Der Termin liegt in diesem Jahr relativ spät, da wir zwei lange Wochenenden mit Feiertagen hinter uns haben und diese Sonntage für unseren Tag nicht infrage kamen“, sagt Bohne.

Der späte Termin hat auch einen Vorteil

Tomatenpflanzen werden daher wohl eher keinen Schwerpunkt der Pflanzenbörse mehr bilden, Beet- und Balkonpflanzen durch Fremdanbieter wird es wohl dennoch geben. Dazu natürlich neben Saatgut auch wieder ein- und mehrjährige Pflanzen: Alles, was aus dem eigenen Gewächshaus des Arzneipflanzengartens stammt, nicht für die Beete des Gartens benötigt wurde und daher am Sonntag verkauft wird, ist – im Gegensatz zu kommerziellen Gewächshäusern – ohne zusätzliche Gabe von Stickstoff, Wärme und Wasser gewachsen. „So gesund, stabil und auch aromatisch wie bei uns bekommt man Kräuter nur selten“, betont Bohne. Einen Schwerpunkt wird die Vielfalt mediterraner Kräuter bilden. „Die meisten brauchen nicht viel Platz und gedeihen auch auf dem Balkon“, beschreibt der Experte. Und geben so mancher Speise den besonderen Kick.

Der späte Termin für den Tag der offenen Tür hat für Besucher auch einen großen Vorteil: Es blüht jetzt überall im Arzneipflanzengarten ganz wunderbar, viel mehr, als es zwei, drei Wochen früher der Fall gewesen wäre. Zwischen 10.30 und 16 Uhr werden Führungen angeboten, laut Bohne mindestens vier, bei Bedarf mehr. Voraussichtlich die letzte wird der Buchautor und Kräuterexperte leiten. Aber auch zuvor werden er und alle Kollegen Auskünfte zu Fragen rund um Arzneipflanzen, Küchenkräuter sowie Wirkstoffgruppen wie ätherische Öle und Scharfstoffe beantworten.

Küchenkräuter wirken über das Aroma

So haben Küchenkräuter im Gegensatz zu Arzneipflanzen keine nachgewiesene pharmazeutische Wirkung – aber sie wirken natürlich durch ihre besonderen Aromen. „Mit ihnen kann man unbedenklich beim Kochen probieren– bei Arzneipflanzen sollte man bei der Menge vorsichtig sein“, rät Bohne.

Der Arzneipflanzengarten des Instituts für pharmazeutische Biologie ist immer wochentags zu besichtigen: montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr, von Mai bis August mittwochs sogar bis 19 Uhr.

