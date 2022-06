Braunschweig. In der Weststadt ist ein Radfahrer nur knapp einem Zusammenstoß mit einem Auto entgangen. Beim Bremsen stürzte er – sein Hund verletzte sich tödlich.

Ein im Fahrradkorb sitzender Hund verstarb bei einem Verkehrsunfall in Braunschweig (Symbolfoto).

Polizei Braunschweig Tragischer Rad-Unfall in Braunschweig: Hund stirbt bei Sturz

Ein Beinahe-Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem schwarzen Opel nahm am Sonntagnachmittag in der Braunschweiger Weststadt ein tragisches Ende. Der Hund des Radfahrers zog sich bei dem Sturz tödliche Verletzungen zu und starb noch am Unfallort.

Am Sonntag, 12. Juni, erschien ein 62-jähriger Braunschweiger bei der Polizei und teilte mit, gegen 17 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Emsstraße gehabt zu haben. Er habe mit seinem Fahrrad die Swinestraße in Richtung Recknitzstraße befahren. Als er die Emsstraße kreuzen wollte, habe sich von links ein schwarzer Opel genähert und die Vorfahrt missachtet, teilt die Polizei mit. Der Radfahrer habe gebremst, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, und sei hierdurch zu Fall gekommen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fahrradfahrer war bei Unfall scheinbar alkoholisiert

Der Braunschweiger erlitt durch den Sturz nur leichte Verletzungen. Sein Hund, der sich in seinem Fahrradkorb befand, zog sich durch den unglücklichen Sturz jedoch tödliche Verletzungen zu und verstarb noch am Unfallort. Der Opel habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne am Unfallort anzuhalten.

Weil der Radfahrer beim Eintreffen in der Polizeidienststelle mit knapp 2,5 Promille deutlich alkoholisiert war, ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Diese soll den Alkoholisierungsgrad zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls klären.

Mehr zum Thema:

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und unerlaubtem Entfernen von Unfallort leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren ein. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Verkehrsunfalldienst unter (0531) 4763935 zu melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de