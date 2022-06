Der Nachhilfeunterricht endet nach der zweiten Flasche Wein

Das Schöne am Sommer ist, dass die Nächte warm sind und man die Nachtschwärmer ohne dicke Mäntel leicht erkennen kann. Und das Schöne am Schreiben ist, dass man den Protagonisten beliebige Namen geben kann. Ich spreche in dieser Geschichte von Patrick, Gertrud und Fenia, alles Fantasie-Namen.

Nachdem ich um 4 Uhr nachts einen Mitarbeiter nach Hause gebracht hatte, fuhr ich auf der Rückfahrt an Patrick vorbei, der langsamen Schrittes auf dem Gehweg unterwegs war. Ich hielt an und nahm ihn mit. Er bedankte sich und sagte, dass er unerwartet, bei einer Dame auf dem Sofa eingeschlafen war. Ich war neugierig und bat ihn, mir die Geschichte zu erzählen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Worum ging es? Seine dreißigjährige Kollegin, Fenia, hatte den westafrikanischen, französisch sprechenden Patrick gefragt, ob er ihrer Mutter für die bevorstehende Urlaubsreise nach Frankreich helfen könne, ihr rostig gewordenes Französisch aufzufrischen. Patrick, der oft nicht wusste, wie er seine Wochenenden verbringen sollte, war gerne dazu bereit Nachhilfe zu geben. Er fuhr nach Feierabend mit der Kollegin zu deren Mutter und lernte die fünfzigjährige Gertrud kennen. Fünfzig! Das sah man der Mutter nicht an. Die Zahl stand nur in ihrem Ausweis. Der Tochter gefiel nicht so sehr, wie Patrick und die Mutter innerhalb weniger Minuten zum „Du“ wechselten, während sie mit ihrem Kollegen immer noch bei „Sie“ war. Kaffee und Kuchen wurden serviert und der Termin für die erste Nachhilfestunde wurde festgelegt.

Zitronentarte statt Kuchen

Zu Hause machte sich Patrick darüber Gedanken, wie einer wie er, der weder Philologie noch Pädagogik studiert hat, die Nachhilfestunden für Gertrud gestalten könnte. Heute kann das Internet helfen, leider hilft das Internet nur demjenigen, der weiß, was er sucht. Patrick fuhr zum Bahnhof und kaufte ein paar französische Zeitschriften. Durch das Lesen würden sie sicherlich ein paar Anregungen für Diskussionen finden, dachte Patrick und klingelte ein paar Tage später bei Gertrud.

Die Tür ging auf. Sie trug ein langes, duftiges Sommerkleid. 16 Uhr! Statt Kuchen gab es Zitronentarte. Franzosen trinken zwar auch Kaffee, aber der Weißwein stand gut gekühlt bereit. Zuerst saßen sie sich gegenüber. Eine sehr schlechte Lage für einen Heim-Unterricht, denn der Lehrer konnte schlecht den Sätzen folgen, die die Schülerin vorlas. Kaum hatte Patrick seinen Platz gewechselt, und sich neben Gertrud gesetzt, hörten die beiden, wie der Schlüssel sich im Schloss drehte. Gertrud fluchte: „Was sucht sie hier?“ Sie stand schnell auf und setzte sich wieder gegenüber von Patrick. Praktisch auf den Stuhl, auf dem Patrick vorher gesessen hatte. „Wie kommt es, dass du mich heute besuchst?“ „Ich wusste, dass Ihr eure erste Stunde habt, ich wollte mal vorbeischauen. Oder störe ich?“ Patrick sagte: „Nein. Überhaupt nicht.“ Gertrud sagte: „Nimm doch Platz. Vielleicht kannst du auch Französisch lernen.“ „Du weißt doch, ich hasse diese Sprache, “ zischte Fenia. „Dann setzt dich. Willst du ein Stück Tarte au citron?“ „Nein, ich möchte keinen Kuchen.“ „Na gut, wir machen weiter.“

Als er aufwachte schlief Getrud in seinem Arm

Gertrud fragte Patrick: „Wo sind wir stehengeblieben?“ „Die Konversation in der Metro.“ „Nein, die Metro ist mir langweilig. Schauen wir uns eine andere Situation an. Da ich im Hotel wohnen werde, fällt mir ein Beispiel ein: „Was sage ich zu einem Mann, der mich an der Bar beobachtet?“ „Nichts.“ „Wie nichts? Kann ich nicht von meinem Platz aufstehen und zu ihm gehen?“ Getrud stand auf und tat, als ob sie auf den Mann zulief: „Bonsoir Monsieur. Vous êtes beau.“ „Nein, nicht so schnell“, sagte Patrick. Verärgert sagte Fenia: „Das ist mir jetzt zu blöd. Ich gehe lieber.“

Lesen Sie mehr:

Als sie die Haustür hinter sich schloss, winkte Gertrud hinter ihr: „Au revoir.“ Anschließend ging sie zum Kühlschrank: „Monsieur veut du vin?“ Patrick nickte: „Gerne.“ Gertrud: „Darf ich den Lehrer korrigieren? In Frankreich sagt man: „Avec plaisir.“ Sie goss zwei Gläser voll. Nach der zweiten Flasche erinnerte sich Patrick an nichts. Er wusste nicht mehr, wie der Unterricht weitergegangen war. Als er aufwachte auf, schlief Gertrud fest in seinem Arm. Da er nicht wusste, ob Fenia früh am Morgen ihre Mutter besuchen würde, verließ er die Wohnung, ohne seine Schülerin zu wecken und sich von ihr zu verabschieden. Als ich ihn fragte, ob er weitere Nachhilfe geben würde, entgegnete Patrick: „Sicherlich.“

Luc Degla hat im Benin Mathematik und in Moskau und Braunschweig Maschinenbau studiert. Er lebt in Braunschweig. In seiner Kolumne beschreibt er sein Leben mit den Deutschen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de