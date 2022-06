Braunschweig. Traumhaftes Volksfest in Lehndorf, bestens organisiert von der Lehndorfer Arbeitsgemeinschaft.

Majestäten in Lehndorf (von links): Große Königin des LTSV Maren Martazok, Jugendkönigin Lena Roggenbuck, Kleiner König des LTSV Thorben Bornscheuer, Kleine Königin des LTSV Sabrina Sturm, Festkönig Christin Klinge, Fahnenträger Sebastian Stock, Schützenkönigin Marita Hentschel, Volkskönig Lasse Rehage. Es fehlt der Große König des LTSV, Laurenz Hasselbach.

Braunschweigs Schützenvereine Tradition in Braunschweig: Das sind Lehndorfs Schützen-Majestäten

Das 71. Lehndorfer Volksfest der Lehndorfer Arbeitsgemeinschaft als Ausrichter mit dem Lehndorfer Turn- und Sportverein sowie der Lehndorfer Schützengesellschaft als Ausrichter der Schießwettbewerbe stand bereits am vergangenen Wochenende unter einem günstigen Stern, herrschten doch an allen drei Tagen fast hochsommerliche Temperaturen, die viele Besucher auf den Festplatz an der Bundesallee lockten.

Großer Kinderumzug erinnerte Viele an zurückliegende Jahrzehnte

Ein Höhepunkt jagte den nächsten: Fahrgeschäfte auf dem Festplatz am Blitzeichenweg, Fassanstich, Musik, Kinderumzug, Volksfest-Frühstück, Preisknobeln und noch vieles mehr.

Der Kinderumzug von der Grundschule Lehndorf Siedlung zum Festplatz, angeführt von Karl Milkau mit seiner Benzinkutsche, sowie dem Lehndorfer Schützenspielmannszug, der Lehndorfer Schützengesellschaft und den Königen des Volksfestes 2019 – wegen der Corona-Pandemie konnte ja bekanntlich bisher keine größere Veranstaltung stattfinden – sah viele Kindern und ihre Eltern. Es erinnerte viele Lehndorfer an zurückliegende Zeiten, als dieser Kinderumzug über Jahrzehnte am Montagnachmittag stattfand.

Das Königshaus 2022 in Lehndorf steht

Die Lehndorfer Arbeitsgemeinschaft hatte, im Zusammenspiel mit den Schaustellern, für Freichips für die Fahrgeschäfte und andere Attraktionen gesorgt und an die Kinder kostenlos verteilt.

Durch die Lehndorfer Schützengesellschaft wurden die folgenden Könige/innen und Pokalgewinner/innen proklamiert:

Schützenkönigin Marita Hentschel,

Jugendkönigin Lena Roggenbuck,

Volkskönig Lasse Rehage,

Festkönig Christian Klinge, der auch den Pokal für den besten Schuss erhielt.

ABRA-Pokal Marita Hentschel

Pokal der Lehndorfer Arbeitsgemeinschaft Olaf Müller.

Weiterhin wurden die Könige des LTSV proklamiert, die im Vorfeld des Volksfestes, anlässlich eines Mannschaftspokalschießens (Ausrichter ist die Lehndorfer Schützengesellschaft) ermittelt wurden.

Große Königin Maren Martazok,

Kleine Königin Sabrina Sturm,

Großer König Laurenz Hasselbach,

Kleiner König Thorben Bornscheuer.

