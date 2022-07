Braunschweig: Zusammenstoß mit Lamborghini – Fahrer flüchtet

Beim Abbiegen in die Braunschweiger Wendenstraße sind am Samstag zwei Fahrzeuge kollidiert. Gegen 21.45 Uhr wollten zwei Fahrzeuge von der Wilhelmstraße auf die Wendenstraße abbiegen. Wie die Polizei mitteilt, kollidierten beide Fahrzeuge in der Kurve miteinander. An dem Lamborghini entstand im hinteren Bereich der Beifahrerseite ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der andere, bisher unbekannte Beteiligte, stieg nach dem Unfall kurz aus, um den Schaden zu begutachten. Er verließ danach jedoch wieder die Unfallstelle.

Polizei sucht nach Unfallfahrzeug und -fahrer

Gegen den bisher unbekannten Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Laut Angaben des Lamborghini-Fahrers und eines Zeugens handelt es sich um ein grünes Fahrzeug. Der Fahrer wird beschrieben als circa 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, südländisches Erscheinungsbild und Bart.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer und das Fahrzeug geben können oder den Unfall beobachtet haben, sich beim Verkehrsunfalldienst unter (0531) 4763935 zu melden. red

