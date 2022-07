Bio-Supermarktkette Alnatura kommt nach Braunschweig

Braunschweig. Bio-Supermarktkette eröffnet Filiale in der Braunschweiger Innenstadt in der Friedrich-Wilhelm-Straße.

ǀAb dem 14. Juli kann man auch in Braunschweig im „Alnatura Super Natur Markt“ einkaufen, wie die Bio-Supermarktkette mitteilt. In der Braunschweiger Innenstadt in der Friedrich-Wilhelm-Straße, Nähe Kohlmarkt, geht auf rund 865 Quadratmetern Verkaufsfläche der erste Alnatura-Markt in Braunschweig an den Start.

Die Kundinnen und Kunden könnten aus einem Bio-Vollsortiment mit über 6000 Artikeln auswählen, heißt es in der Presseinformation. Marktleiter Philip Hindinger und sein Team freuten sich besonders über die Café-Bar mit Sitzmöglichkeit.

Unternehmen: 12 Arbeitsplätze entstehen im neuen Bio-Supermarkt

Dort könnten die Besucherinnen und Besucher Bio-Snacks, Kaffee, Tee und kühle Getränke genießen. „Wir bieten so allen Menschen, die in der City arbeiten, eine gute Möglichkeit, eine Pause einzulegen oder sich ein paar Kleinigkeiten für die Mittagszeit mitzunehmen“.

12 Arbeitsplätze entstünden im neuen Bio-Supermarkt – der einer der größten Alnatura-Märkte in Deutschland sei. Bundesweit gibt es laut Presseinformation aktuell 145 Filialen, in Niedersachsen finde man mit dem neuen Standort Braunschweig insgesamt sechs. Ende September eröffne ein weiterer Markt in Hildesheim.

Spendenaktion zugunsten gemeinnütziger Braunschweiger Vereine und Organisationen

Zum Bio-Sortiment gehörten tagesfrisches Obst und Gemüse, das bevorzugt aus heimischem Demeter-, Bioland- oder Naturland-Anbau stamme, ebenso wie Brot- und Backwaren von Bio-Bäckereien. Alnatura lege sehr viel Wert darauf, die heimischen Bio-Bauern und das Handwerk zu unterstützen.

Der neue Markt in Braunschweig erhalte beispielsweise frisches Bio-Brot und Backwaren vom Braunschweiger Bio-Brotladen Schütze und der Demeter-zertifizierten Vollkornbäckerei Sartorius aus Schöningen.

Zur Markteröffnung veranstaltet das Unternehmen die Spendenaktion „Stadtprojekte“ zugunsten von gemeinnützigen Braunschweiger Vereinen. Mit dabei sind der Naturschutzverband BUND Braunschweig, der Verein Grins e.V., der künstlerische und theaterpädagogische Projekte unterstützt, und das Projekt Löwenzahn, das dafür sorgt, dass sozial Hilfsbedürftige am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.

