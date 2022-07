Diskussion zu Atommüll in Braunschweig, Salzgitter, Wolfenbüttel

Braunschweig. Die Stiftung Generationengerechtigkeit veranstaltet vom 20. bis 23. Juli einen „Walk for the Future – Atommüll“ und Dialogabende für Interessierte.

Mit einem „Walk for the Future – Atommüll“ in Braunschweig, Salzgitter und Wolfenbüttel will die Stiftung Generationengerechtigkeit über Endlagerforschung und Endlagersuche informieren.

Die Stiftung Generationengerechtigkeit (SRzG) veranstaltet vom 20. bis 23. Juli einen „Walk for the Future – Atommüll“ in Braunschweig, Salzgitter und Wolfenbüttel. Bei dem Bildungsprojekt können sich Interessierte über die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse im Bereich der Endlagerforschung für nukleare Abfälle und über die politische Facette der Endlagersuche informieren, heißt es in der Ankündigung. Vier öffentliche Dialog-Abende sind dafür angesetzt.

- Mittwoch, 20. Juli, 19 bis 21 Uhr, Dormero-Hotel, Chemnitzer Straße 29, Salzgitter: Was Radioaktivität ist, wie nukleare Brennelemente funktionieren und was ein Endlager leisten muss.

- Donnerstag, 21. Juli, 19 bis 21 Uhr, Jugendgästehaus Wolfenbüttel, Am Seeligerpark 1: Schacht Konrad – Welche Lehren lassen sich für die nationale Endlagersuche ziehen?

- Freitag, 22. Juli, 19 bis 21 Uhr, Pentahotel Braunschweig, Auguststraße 6: Asse II – Welche Lehren lassen sich für die nationale Endlagersuche ziehen?

- Samstag, 23. Juli, 19 bis 21 Uhr, Haus der Wissenschaft, Pockelsstraße 11, Braunschweig: Wo steht die deutsche Endlagersuche? Welche „lessons learnt“ bietet das Ausland?

Expertinnen und Experten diskutieren mit Bürgern

Welche Referenten an den Dialog-Abenden teilnehmen werden, ist auf der Internetseite des Projekts aufgeführt. Dort ist auch die Anmeldung möglich.

Mit dabei (teilweise virtuell) sind zum Beispiel Wolfram König, Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung; Dr. Christoph Pistner, Bereichsleiter für Nukleartechnik und Anlagensicherheit am Öko-Institut; Dr. Thomas Lautsch, Technischer Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung; Silke Westphal, Bürgerinitiative Schacht Konrad; Prof. Dr. Anne-Dore Uthe, Mitglied im Planungsteam Forum Endlagersuche und Professorin an der Hochschule Harz; Heike Wiegel, AufpASSEn; Dr. Peter Hocke-Bergler, Forschungsgruppenleiter „Endlagerung als soziotechnisches Projekt“ am Karlsruher Institut für Technologie.

