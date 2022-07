Fundtier der Woche Kodak freut sich auf ein neues Zuhause in Braunschweig

Und wieder ein neues Fundtier der Woche aus dem Braunschweiger Tierheim: Mischling Kodak kam aus einem polnischen Tierheim nach Ölper in die Löwenstadt.

Kodaks bisheriges Leben ist fürs Tierheim ein unbeschriebenes Blatt

„Leider wissen wir nicht, wie Kodak sein bisheriges Leben verbracht hat“, heißt es beim Braunschweiger Tierheim. Kodak sei aber ein aufgeschlossener und aufgeweckter Rüde, der jeden Menschen mit großer Begeisterung begrüße.

Das hat auch eine Kehrseite. „Da er dabei recht überschwänglich sein kann, sollten keine Kleinkinder in seinem neuen Zuhause leben“, so das Tierheim. Kodak verstehe sich gut mit seinen Artgenossen – und er hätte auch nichts gegen einen zweiten Hund in seiner Familie einzuwenden.

Neue Besitzer sollten in der Eingewöhnungszeit viel Zeit für das Tier haben

Und weiter geht die Vorstellung. „Wir können leider nicht sagen, ob Kodak das Alleinbleiben kennt und ob er stubenrein ist.“ Daher sollten seine neuen Besitzer besonders in der Eingewöhnungszeit sehr viel Zeit für ihn haben. Kodak ist ca. 6 Jahre alt und kastriert.

Wer Interesse an Kodak oder anderen Tieren hat, kann sich im Tierheim Braunschweig melden:

Telefon (0531) 50 00 07

Telefonzeiten: montags, dienstags und freitags 13 bis 16 Uhr, donnerstags 13 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr.

