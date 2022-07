Braunschweig. Ein Erlebnis – symbolische Getreideernte im Gut Steinhof in Braunschweig mit historischen Maschinen des Landtechnik-Museums.

Landtechnik Historische Getreideernte in Braunschweig – harte Arbeit

Eher fassungslos verfolgen wir derzeit den Umgang mit Getreide im Ukraine-Krieg. Schon wird sichtbar, dass blockierte Kornkammern Hunger, Not, Elend und Tod auf der ganzen Welt anrichten können. Ein Horizont, der der musealen Getreideernte an diesem Wochenende auf Gut Steinhof in Watenbüttel noch einmal zusätzliches Interesse verlieh.

Mähdrescher Claas Junior Automatik aus dem Landtechnikmuseum wird vom Traktor gezogen. Foto: Peter Sierigk

Knapp war es trocken geblieben, nur in der Nacht zuvor ein paar Tropfen Regen, so dass Hans-Heinrich Tomforde, Vorsitzender des Förderkreises Gut Steinhof, am Samstagnachmittag mit einigen Stunden Verspätung das Startsignal zur Ernte geben konnte.

Faszination sichtbar machen, wie noch bis in die 1950er und 1960er Jahre geerntet wurde

Wenn auch nur auf 2500 Quadratmeter, so aber doch zutiefst symbolisch im Roggen und im Hafer, um die Mühen, aber auch die Faszination sichtbar zu machen, mit denen noch bis in die 1950er und 1960er Jahre die Getreideernte eingebracht wurde.

Ein aufmerksames Publikum war dabei, man verfolgte jedes Detail, ließ sich viel erklären. Mancher Besucher weiß noch mehr, so etwa der landtechnikaffine Junge, der schon mal auf einem Hochleistungsmähdrescher mitgefahren ist. Vier Mal so breit ist schließlich dessen Arbeitsfläche – verglichen mit dem Mähdrescher Claas Junior Automatik aus dem Landtechnikmuseum des Guts Steinhof, der an diesem Tag zum Einsatz kommt.

Aus der symbolischen Ernte wird nun Futter für die historische Dreschmaschine am Erntedankfest

Ein vom Traktor gezogener Mähdrescher – für die ganz großen Schläge kommt sowas natürlich nicht in Frage. Oder dieser zapfwellenbetriebene Mähbinder, mit dem Garben gebunden werden, die dann auf Ackerwagen verladen werden. Gezogen von einem Eicher-Traktor EKL 15/II. Bis vor 60 oder 70 Jahren wurde in kleineren Betrieben noch so gearbeitet.

Anette Tomforde und ihr Mann Hans-Heinrich bei der Arbeit. Diese Garben füttern dann die Dreschmaschine am Erntedankfest. Foto: Peter Sierigk

Symbolisch ist diese Ernte heute. „So üppig war es nicht, es war eine Fläche von 2500 Quadratmetern“, berichtet Tomforde. „Daraus wird nun hauptsächlich Futter für unsere historische Dreschmaschine am Erntedankfest am 2. Oktober.“

Tomforde: „Publikum hat heute auch gesehen, wie mühsam es früher war.“

Da werden dann die Garben ausgedroschen. So lebt in Watenbüttel an der Celler Heerstraße die Erinnerung an Zeiten weniger intensiver Landwirtschaft, die paradoxerweise viel, viel intensivere Arbeitseinsätze und -Abläufe erforderlich machte.

Letztlich eine Mühsal, die freilich auch den besonderen Wert des Geernteten noch in einem angemessenen Licht erscheinen ließ. „Ja, man kommt gerade jetzt auch ins Nachdenken. Und das Publikum hat heute auch gesehen, wie mühsam es früher war“, sagt Tomforde.

Die sehenswerte Ausstellung des Landtechnik-Museums ist in den alten Hofgebäuden des Guts untergebracht. Auf 1400 Quadratmetern werden betriebsbereit gehaltene Maschinen und Geräte gezeigt. Das Museum ist jeden Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

