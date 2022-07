Schulen und Kitas in Braunschweig: Sanierung, Erweiterung, Neubau

Viele neue Wohnungen entstehen in Braunschweig, und damit steigt der Bedarf nach Betreuungs- und Schulplätzen. Diese Entwicklung wird laut der Stadtverwaltung noch verstärkt durch den Bedarf nach Ganztagseinrichtungen und die Umstellung der Gymnasien auf das Abitur nach 13 Schuljahren.

„Sanierungen und Erweiterungen von Kitas und Schulen bilden daher auch in diesem Jahr einen Schwerpunkt des städtischen Hochbauprogramms“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die notwendigen Erweiterungen würden, wenn möglich, mit Sanierungen gekoppelt. Daneben stelle auch der Brandschutz wieder eine wesentliche Aufgabe dar. An vielen Orten werde gerade jetzt in den Sommerferien kräftig gebaut. Ein Überblick.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Neubau Kita Stöckheim-Süd

Das Neubaugebiet Stöckheim-Süd macht einen Kita-Neubau erforderlich. Das Budget für die Vier-Gruppen-Kita beträgt 3,8 Millionen Euro. Das Projekt steht kurz vor dem Abschluss. Die Inbetriebnahme des Neubaus ist laut der Stadt für August geplant.

Grafische Darstellung des Entwurfs der neuen Kita Rautheim. Foto: Stadt Braunschweig

Neubau Kita Kornblumenstraße

Der Bevölkerungszuwachs im Baugebiet an der Dibbesdorfer Straße in Querum macht einen Kitaneubau erforderlich, der derzeit errichtet wird. Hierfür sind 3,3 Millionen Euro vorgesehen. Die Inbetriebnahme des Neubaus ist für Mitte 2023 geplant.

Ausblick: Kita Rautheim

„Aufgrund der beengten Situation und der schlechten Bausubstanz des Bestandsgebäudes ist ein Ersatzneubau erforderlich“, erläutert die Stadt. Für das gesamte Bauvorhaben seien 3,7 Millionen Euro vorgesehen. Der Bau soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 beginnen, die Bauzeit werde voraussichtlich eineinhalb Jahre betragen. „Am Projekt der Kita Rautheim soll die Entwicklung städtischer Standards für energieeffiziente und nachhaltige Bauweisen überprüft und umgesetzt werden“, kündigt die Stadt an.

Grundschule Melverode: Grafische Darstellung der Außenansicht. Foto: Stadt Braunschweig

Grundschule Stöckheim

Für den geplanten gemeinsamen Schulbezirk in Stöckheim, Melverode und Leiferde wird die Grundschule saniert und mit einem Anbau für eine Mensa erweitert. Damit wird die Einrichtung für den Ganztagsbetrieb fit gemacht. „Mit dem Neubau der Mensa und der Freizeiträume wurde begonnen“, heißt es in der Pressemitteilung. „Aktuell wird die Gründung erstellt. Die Planung sieht eine Bauzeit für die neue Mensa von eineinhalb Jahren vor, mit einer anschließenden Grundsanierung der Bestandsgebäude.“ Die Fertigstellung des Gesamtprojektes ist für 2026 geplant. Die Kosten: rund 13 Millionen Euro.

Mehr rund um Kitas und Schulen

Grundschule Stöckheim, Außenstelle Leiferde

Die Schule wird für den Ganztagsbetrieb mit einem Neubau erweitert. Zugleich wird der Bestand saniert. Ziel ist es, den Ganztagsbetrieb Ende 2023 aufzunehmen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund drei Millionen Euro.

Grundschule Bültenweg

Das Schulgebäude aus dem Jahr 1881 wird laut der Stadt bis Anfang 2023 für geschätzte 6,2 Millionen Euro saniert. Für den Ganztagsbetrieb wird ein Erweiterungsneubau mit Mensa an der Stelle der jetzigen Hausmeisterwohnung errichtet. Der Neubau befinde sich aktuell in der Entwurfsplanung, so die Verwaltung, und soll zum Schuljahr 2024/25 fertiggestellt werden. Die Kosten werden auf 8,5 Millionen Euro prognostiziert.

Die neue Kita Stöckheim-Süd: Die Inbetriebnahme ist laut der Stadt für August geplant. Foto: HSV Architekten

Grundschule Comeniusstraße

„Im Zuge der Grundsanierung wurde die Nutzungsverteilung neu geordnet, so dass die allgemeinen Unterrichtsräume wieder jahrgangsweise zusammengeführt werden können“, erläutert die Stadt. Die Übergabe erfolgte im Juli 2021. Im neuen Anbau wurden Verwaltung und Sondernutzungen konzentriert. Die Sanierung des Bestandsgebäudes soll in den Sommerferien abgeschlossen werden. Die Sanierung kostet inklusive Neubau rund sieben Millionen Euro. Anschließend soll die vorhandene Sporthalle zu einer Mehrzweckhalle umgebaut werden.

Grundschule Rautheim

Durch den wachsenden Stadtbezirk mit dem Quartier „Heinrich der Löwe“ steigt der Bedarf an Schulplätzen. „Die Schule ist in einer vorgezogenen Maßnahme bereits dreizügig hergerichtet worden“, so die Stadtverwaltung. „Dazu kommt jetzt der Neubau einer Mensa mit Ganztagsbereich.“ Die Arbeiten zum Neubau wurden im September 2021 aufgenommen und werden voraussichtlich im Januar 2023 abgeschlossen. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf fast 5 Millionen Euro.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de