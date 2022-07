Braunschweiger Sommerlochfestival startet

Das 27. Sommerlochfestival in Braunschweig startet am Freitag, 29. Juli, offiziell mit dem Hissen der Regenbogenflagge vor dem Rathaus auf dem Platz der Deutschen Einheit. Oberbürgermeister Thorsten Kornblum und Vertreterinnen und Vertreter des Vereins für sexuelle Emanzipation (VSE) eröffnen damit das vierzehntägige Rahmenprogramms.

„Als sichtbares Zeichen für Respekt, Akzeptanz und Vielfalt wird der Regenbogen die Veranstaltungen des Festivals bis zum Abschlusswochenende mit der CSD-Demonstration am 13. August begleiten“, heißt es in der Pressemitteilung des VSE. Für die Organisatorinnen und Organisatoren handele es sich jedoch um mehr als nur einen symbolischen Akt: „Der gemeinsame Auftritt belegt einmal mehr die stetig wachsende Unterstützung, die der VSE und seine Projekte in den letzten Jahren durch die Stadt Braunschweig haben erfahren dürfen.“

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Verein verweist beispielhaft auf die Entwicklung des Sommerlochfestivals von einem kleinen Straßenfest zu einem festen Bestandteil im Braunschweiger Jahreskalender sowie auf das queere Zentrum „Onkel Emma“ in der Echternstraße. Dieses sei seit seiner Einrichtung 2011 ebenfalls zu einer Erfolgsgeschichte geworden.

Ein Überblick über einige Veranstaltungen

Drag-Workshop und Bar-Abend. Samstag, 30. Juli, ab 16 Uhr (Bar-Abend ab 20 Uhr), Onkel Emma, Echternstraße 9. Für alle, die schon immer mal wissen wollten, wie es ist, als Drag-Queen unterwegs zu sein. „Mit Unterstützung der Braunschweiger Drag-Queens Flexi Twixx und Tiffany D. Sin verwandelst du dich in deine ,Drag-Persona’ und kannst diese beim anschließenden Bar-Abend im Onkel Emma direkt präsentieren“, heißt es in der Ankündigung. Anmeldung: braunschweig@svenkommt.de

Queer Cinema: „Moneyboys“. Montag, 1. August, 20 Uhr, Astor Filmtheater, Loge 9,50 Euro, Parkett 7 Euro. Zum Inhalt: Der junge Fei lebt in einer chinesischen Großstadt und verdient sein Geld als „Moneyboy“, als illegaler Sexarbeiter, um seine Familie auf dem Land zu unterstützen. Seine Verwandten akzeptieren zwar sein Geld, nicht aber seine Homosexualität. Fei beschließt, sein Leben neu zu ordnen, sich zur Liebe zu bekennen und Verantwortung zu übernehmen – für sich selbst und für seinen neuen Geliebten Long.

Qigong im Prinzenpark. Dienstag, 2. August und 9. August, jeweils 19 Uhr, zwischen Südspielplatz und Polizeistadion, ohne Anmeldung. Veranstalter ist der queere Sportverein SLS.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Braunschweig

Outing in der Schule. Donnerstag, 4. August, 16 Uhr, Onkel Emma, ohne Anmeldung. Die Queer Teachers laden zu dieser Gesprächsrunde ein. Queere Lehrkräfte verschiedener Schulformen berichten laut der Ankündigung von ihrem eigenen Outing und ihrer Arbeit an der Schule.

Queer Cinema: „Eine total normale Familie“. Montag, 8. August, 20 Uhr, Astor Filmtheater, Loge 9,50 Euro, Parkett 7 Euro. Dänische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Zum Inhalt: Emma (11) hat immer gedacht, dass ihre Familie wie alle anderen ist. Bis ihr Papa Thomas sich eines Morgens als trans outet und erklärt, dass er von nun an als Frau leben möchte. Während aus Thomas nach und nach die elegant gekleidete Agnete wird, verändert sich auch die Beziehung zwischen Vater und Tochter. Und Emma lernt, dass vielleicht gerade Veränderung das ist, was „ganz normal“ ist.

SCHLAU Sommerfest. Mittwoch, 10. August, 14 bis 18 Uhr, Onkel Emma und Vorplatz der Michaeliskirche. SCHLAU Braunschweig, ein Bildungs- und Antidiskriminierungsprojekt zu geschlechtlichen Identitäten und sexuellen Orientierungen, gibt Einblicke in die Workshop-Arbeit und Methoden.

Podiumsdiskussion zur Landtagswahl. Donnerstag, 11. August, 19 Uhr, Michaeliskirche, Echternstraße 67. Als Moderatorin wird Betty LaMInga aus Köln durch den Abend führen. Diskutiert wird über queere Themen.

CSD-Wochenende. Freitag, 12. August, 19 Uhr, Auftaktkundgebung auf dem Schlossplatz. Samstag, 13. August, 13 bis 15 Uhr, CSD-Demo vom Herzogin-Anna-Amalia-Platz hinter dem Schloss durch die Innenstadt zum Schlossplatz.

Das komplette Festivalprogramm ist im Internet unter www.csd-bs.de abrufbar.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de