Versuchter Raubüberfall vor Braunschweiger Bankfiliale

Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitag, 22. Juli, einen versuchten Überfall in der Braunschweiger Innenstadt beobachtet haben. Gegen 13 Uhr besuchte ein 57-Jähriger die Commerzbank-Filiale in der Innenstadt. Anschließend ging er zu einem nahegelegenen Bäcker und kehrte zu seinem abgestellten Fahrzeug am Friedrich-Wilhelm-Platz zurück.

Als er schon an seinem Wagen stand, kam ein junger Mann auf ihn zu und rempelte ihn an. Zusätzlich versetzte ihm der Unbekannte einen Schlag auf den Rücken und zog an der Jacke des Mannes. Daraufhin ließ der Unbekannte von seinem Vorhaben ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Kalenwall. Eine Verfolgung zu Fuß und anschließend mit seinem Pkw führten nicht zum Ergreifen des Mannes. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen versuchten Raubes ein.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Täter wird beschrieben als 1,70 bis 1,75 Meter groß, korpulent, schwarze kurze Haare, asiatisch/mongolisches Aussehen, dunkle Hose, schwarze Jacke. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter (0531) 4762516 zu melden.

Mehr aus Braunschweig:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de