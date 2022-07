Braunschweig. Unfall am Dienstag in Melverode: Ein Auto hat rückwärts die Schaufensterscheibe des Edeka-Markts durchbrochen.

Am Dienstagvormittag ist ein Auto rückwärts in den Edeka-Markt in Braunschweig-Melverode gefahren. Durch den Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt.

Unfall in Melverode Auto fährt in Braunschweiger Supermarkt – 2 verletzte Kundinnen

Unfall in Braunschweigs Süden: In den Edeka-Supermarkt in Melverode ist am Dienstagvormittag ein Auto gefahren. Bei dem Unfall an der Görlitzstraße wurden zwei Menschen leicht verletzt.

Dabei handelt es sich nicht um die Insassen des Wagens – ein Mann und eine Frau –, sondern um Personen, die durch den Durchstoß des Autos und Glassplitter verletzt wurden. Wie die Braunschweiger Feuerwehr ausführt, wurde eine Kundin direkt vom Auto nahe der Kasse erfasst. Sie kam nach der Behandlung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Eine weitere Kundin erlitt Schnittverletzungen. Sie wurde von einer Hausärztin vor Ort und später in der nahegelegenen Praxis behandelt.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Insassen des Pkws „sind mit dem Schrecken davongekommen“, wie die Feuerwehr erklärt. Wieso das Auto rückwärts durch die Schaufensterscheibe in den Görge-Markt fuhr, ist noch unklar. Vor Ort wurde ein Schaltfehler als Ursache vermutet.

Auto durchbricht Scheibe von Braunschweiger Supermarkt

Am Dienstagvormittag ist ein Auto rückwärts in den Edeka-Markt in Braunschweig-Melverode gefahren. Durch den Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Foto: Jörg Koglin

Feuerwehr und Rettungskräfte waren zunächst von mehreren eingeklemmten Personen ausgegangen. Sie rückten gegen 9.50 Uhr mit mehreren Wagen an. Der Bereich rund um das Auto wurde von der Feuerwehr abgesperrt. „Der Marktleiter organisiert in Abstimmung mit der Polizei alle weiteren Maßnahmen.“

Zur Schadenshöhe ist derzeit noch nichts bekannt. Der Einsatz für die 25 Kräfte der Berufsfeuerwehr und 8 Rettungsdienstler war nach zirka 45 Minuten beendet.

Mehr News aus Braunschweig:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de