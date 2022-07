Raffteich-Open-Airs in Braunschweig: Das müssen Sie wissen

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause starten am Donnerstag die Raffteich-Open-Airs. Bis Sonntag finden vier Konzerte statt. Los geht’s mit dem Popsänger Wincent Weiss, am Freitag folgt der Rapper Sido, am Samstag präsentiert Johannes Oerding sein aktuelles Album und zum Abschluss am Sonntag rockt Popstar Sarah Connor die Volksbank-BraWo-Bühne.

Der Aufbau läuft, und laut der Agentur Undercover liegt alles im Zeitplan – trotz der allseits bekannten Engpässe etwa beim Personal. „Es ist großartig, dass es jetzt endlich wieder losgehen kann, nachdem wir das Ganze zweimal verschieben mussten“, sagt Pressesprecherin Rilana Sandelmann. „Wir erwarten mit insgesamt knapp 25.000 Besuchern einen Rekord. Das wird möglich, weil es gelungen ist, das Gelände etwas zu erweitern. Dadurch können pro Konzert bis zu 8000 Besucher kommen.“

Und eine weitere Neuerung: „Zwischen dem Open-Air-Gelände auf der Liegewiese und dem Schwimmbecken ist eine Art Anhöhe entstanden – es ist sicher sehr schön, das Konzert von dort aus betrachten zu können.“ Das Beste: Die Wetteraussichten sind sehr gut. Keine Gluthitze, kein Dauerregen.

Gibt es noch für alle Konzerte Tickets?

Ja, aber teilweise nur noch wenige Restkarten. Undercover-Projektleiter Tobias Menskes empfiehlt allen, die noch bei Sarah Connor und Johannes Oerding dabei sein wollen, sich schnell online oder an einer Vorverkaufsstelle ein Ticket zu sichern. „Es könnte sein, dass es an der Abendkasse keine Tickets mehr gibt.“ Etwas entspannter sieht es bei den Konzerten von Wincent Weiss und Sido aus. Auch hierfür sei der Verkauf zufriedenstellend, so Menskes – an diesen beiden Abenden werde man aber auf jeden Fall auch vor Ort noch Tickets bekommen.

Der Bühnenaufbau am Raffteichbad in Braunschweig ist voll im Gange. Foto: Darius Simka/regios24

Was ist bei An- und Abfahrt zu beachten?

Undercover rät zur Anfahrt mit dem Fahrrad oder Bussen. Die BSVG setzt auf der Linie 418 zusätzliche Fahrzeuge ein. Jeweils ab 18 Uhr, also zwei Stunden vor Konzertbeginn, fahren alle sieben beziehungsweise acht Minuten zusätzliche Busse ab der Haltestelle „Rathaus“. Nach Konzertende wird die Linie 418 zudem mit zusätzlichen Fahrzeugen bis zur Haltestelle „Rathaus“ verstärkt, kündigt die BSVG an.

Die zusätzlichen Fahrten sind bereits bei der Elektronischen Fahrplanauskunft (EFA) hinterlegt und können mit der App „Meine BSVG“ abgerufen werden. Die Konzertkarten gelten ab drei Stunden vor Konzertbeginn und bis Betriebsschluss als Fahrausweise in allen Fahrzeugen der BSVG im Stadtgebiet.

Außerdem gibt es zwei Parkplätze: einen am Madamenweg für Besucher aus dem Stadtgebiet und einen in Richtung Lamme an der Neudammstraße für Besucher, die über die B1 anreisen.

Wie lange dauert der Einlass?

Die Konzerte beginnen immer um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. „Wir richten zusätzliche Einlassschleusen ein, so dass es trotz der erhöhten Kapazität gut vorangehen sollte“, sagt Rilana Sandelmann. Die grundsätzliche Bitte von Undercover: „Aufgrund der Sicherheitskontrollen kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Daher bitten wir alle Besucher frühzeitig anzureisen.“

Die Konzerte auf der Volksbank-BraWo-Bühne im Braunschweiger Raffteichbad beginnen jeweils um 20 Uhr. Foto: flyingarms

Was dürfen Besucher mitbringen – und was nicht?

Das Mitbringen von – ausschließlich alkoholfreien – Getränken ist laut Undercover nur bis zu einer Gefäßgröße von maximal 0,5 Liter pro Person im Tetrapak oder in der Plastikflasche (PET/ aus Sicherheitsgründen ohne Deckel) erlaubt. Die Mitnahme von größeren Verpackungseinheiten sowie Glas oder Dosen ist nicht gestattet, ebenso wie das Mitbringen von Speisen.

Untersagt sind unter anderem auch diese Utensilien: Taschen und Rucksäcke größer als DIN A4, Stühle, Decken, Sonnen- oder Regenschirme (auch keine „Knirpse“), Sprühdosen (zum Beispiel Deo, Haarspray), Kameras mit Wechselobjektiv.

Wie lange ist das Raffteichbad an den Konzerttagen geöffnet?

Das Freibad schließt an diesen vier Tagen bereits um 17 Uhr. Der von der B1 aus erreichbare Parkplatz kann von Donnerstag bis Sonntag jeweils ab 8 Uhr morgens nicht mehr angefahren werden; das Verlassen des Parkplatzes ist darüber hinaus jedoch möglich. Ab 8 Uhr steht den Badegästen ausschließlich der über den Madamenweg erreichbare Parkplatz zur Verfügung.

