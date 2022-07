Polizei fasst Ladendiebe in Braunschweig – einer schlägt zu

Bei einem in Braunschweig gefassten Ladendieb, der einen Polizisten mit der Faust ins Gesicht geschlagen und weiter Widerstand geleistet hatte, klickten am Mittwoch die Handschellen (Symbolbild).

Bei der Festnahme von Ladendieben ist in Braunschweig ein Polizist leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fielen den Beamten in zivil drei Männer im Alter zwischen 26 und 36 Jahren auf, die in einem Sportgeschäft in der Innenstadt Ladendiebstahl begangen.

Nachdem die Männer im Geschäft mehrere Kleidungsstücke eingesteckt hatten und gingen ohne zu zahlen, gaben sich die Polizisten zu erkennen und versuchten, die Dreiergruppe zu stoppen. Der 26-Jährige versuchte laut Polizei daraufhin, zu flüchten und schlug einem der Polizisten dabei mit der Faust ins Gesicht.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Handschellen klicken bei Ladendieb in Braunschweig

Die weiteren Beamten konnten den Mann dennoch festsetzen. Weil dieser sich weiterhin stark wehrte, legten die Einsatzkräfte ihm Handschellen an und brachten ihn zur Wache in die Münzstraße, wohin auch die beiden anderen Ladendiebe kamen, zwei Männer aus Wolfsburg.

Bei der Durchsuchung fand die Polizei fünf Kleidungsstücke im Wert von 200 Euro. Einer der Männer hatte zudem eine „Diebesschürze“ dabei, ein Kleidungsstück, das dazu dient, Dinge zu verstecken. Auch die Diebesschürze stellte die Polizei sicher und leitete Strafverfahren ein wegen gemeinschaftlichem Diebstahl,tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Polizeibeamte. red

Mehr Blaulichtmeldungen aus unserer Region

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de