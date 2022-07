Braunschweig: 68-Jähriger knackt Auto im Östlichen Ringgebiet

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Mittwochabend, 27. Juli, einen Autodiebstahl in der Braunschweiger Grünewaldstraße verhindert. Gegen 22.30 Uhr fielen einem Anwohner zwei Personen auf, die sich an einem am Straßenrand geparkten VW Touran aufhielten. Weil ihm die Situation merkwürdig erschien, beobachtete er zunächst die beiden Männer. Als er jedoch ein verdächtiges Geräusch wahrnahm, alarmierte er die Polizei. Kurz darauf verließen die beiden Männer den Tatort.

Nachdem der Zeuge seine Beobachtungen der Polizei geschildert hatte, setzte er seinen Weg fort. Hierbei entdeckte er die beiden Verdächtigen ein zweites Mal und informierte erneut die Polizei. Die Täter flüchteten daraufhin erst zu Fuß und dann mit einem Auto. Gemeinsam mit dem Zeugen fanden die Beamten in einer Seitenstraße nahe dem Tatort das genutzte Fahrzeug sowie einen der beiden Täter.

Es handelte sich um einen 68-jährigen Mann. Er wurde durch die Polizei vorläufig festgenommen. Die Beamten sicherten die Spuren am Touran. Nun ermittelt die Polizei wegen versuchtem schweren Kraftfahrzeugdiebstahl.

Sportkajak der deutschen Nationalmannschaft gestohlen

Das Kajak gehört zur deutschen Nationalmannschaft. Foto: Polizei Braunschweig

Die Polizei bittet im Falle des Diebstahls eines Sportkajaks um Zeugenhinweise: Nachdem das Kajak am 12. Juli das letzte Mal gefahren wurde, legten es die Eigentümer in ihrem Garten ab. Das Grundstück in der Wilmerdingstraße grenzt direkt an die Oker. Etwa zehn Tage später, am 21. Juli, mussten sie den Diebstahl ihres Einsitzers feststellen und erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Diese sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Verschwinden und Verbleib des Kajaks geben können. Es ist 3,50 Meter lang und 60 Zentimeter breit, schwarz und an den Seiten blau, trägt die Aufschriften „Kriesinger“, „Vajda“, „Scholz“ und „GER“.

Das hochwertige Sportgerät wurde von der deutschen Nationalmannschaft genutzt und ist ein Unikat. Es hat einen Wert von etwa 1500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Mitte unter (0531) 4763115 entgegen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de