„Holi Festival“ nach drei Jahren Pause wieder in Braunschweig

Braunschweig. An der Millenium-Halle am Madamenweg soll es im stündlichen Rhythmus wieder bunt werden. Mit dabei sind die DJs Justin Pollnik und Noisetime.

Zum zweiten Mal wird auf dem Gelände neben der Millenium-Halle am Madamenweg das Holi-Festival stattfinden: Am 27. August soll es von 14 bis 20 Uhr so weit sein, wie Joel Hartmann vom Millenium-Event-Center ankündigt. „Im stündlichen Rhythmus wird das Farbspektakel zelebriert, und die Besucher tauchen dabei in eine Farbwelt ein, welche den Stress des Alltags vergessen lässt.“

Eigentlich ist Holi ein indisches Frühlingsfest, das in einigen Gegenden mehrere Tage lang gefeiert wird. Dabei bestreuen sich die Menschen gegenseitig mit gefärbtem Wasser und gefärbtem Puder. Seit etlichen Jahren wird das Fest weltweit völlig losgelöst vom Ursprung als kommerzielle Veranstaltung angeboten.

Hartmann zufolge werden die DJs Justin Pollnik und Noisetime für Stimmung sorgen. Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter bit.ly/3n98tBr für 15 Euro zzgl. Gebühren erhältlich, auch Farbbeutel gibt es auf diesem Weg.

red

