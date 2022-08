Foto: Bernward Comes

Blick auf die Schunter an der alten Brücke mit Wasserstands-Markern am Nordrand von Querum.

Trockenheit So wenig Wasser hatten Schunter und Wabe in Braunschweig noch nie

Aufgrund der seit Monaten anhaltenden Dürre sind die Wasserstände in den Braunschweiger Flüssen und Bächen auf einem extrem niedrigen Niveau angelangt. Dies gilt laut der Stadtverwaltung insbesondere für die Schunter und die Wabe – hier wurden sogar historische Tiefstände erreicht. Aber auch Oker und Mittelriede seien betroffen.

„Der Wasserstand der Oker wird zwar durch die Mindestabgaben der Okertalsperre im Harz gestützt, ist aber trotzdem zurückgegangen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Durch die Stauhaltung der Okerwehre im Stadtgebiet sei die äußerst geringe Wasserführung der Oker nicht so stark anhand des Wasserstands sichtbar, sondern vor allem durch geringe Strömung bemerkbar.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fallende Tendenz beim Grundwasser in Braunschweig

Auch die Grundwasserstände im Stadtgebiet sind aufgrund der vergangenen trockenen Jahre weiterhin auf niedrigem Niveau – mit seit Monaten stark fallender Tendenz. „Das ist auch problematisch für Bäume, da diesen in einer Situation von zu wenig Niederschlägen zusätzlich eine wichtige Wasser- und Lebensquelle entzogen wird“, so die Stadtverwaltung. „Sie haben jedoch eine wichtige Rolle für Stadtklima und Kühlung im Sommer.“

Wabe und Schunter haben in Braunschweig historische Tiefststände, hier die Wabe in der Nähe des Gliesmaroder Turms. Foto: Bernward Comes

Daher wässert die Stadtverwaltung derzeit kontinuierlich, und hat auch Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe gebeten. „Insbesondere Jungbäume müssen die Chance haben, sich zu entwickeln. Ist diese Entwicklung einmal unterbrochen, besteht die Gefahr, dass sie absterben.“ Aber auch ältere Bäume seien durch zunehmende Hitzeperioden belastet und bräuchten Bewässerung.

Wegen der geringen Niederschläge ist außerdem die Bodenfeuchte sehr niedrig. Mit einer zeitnahen Entspannung der Situation sei daher nicht zu rechnen.

Mehr News aus Braunschweig

Stadt Braunschweig: Sparsam mit Wasser umgehen

Derzeit sind die Harztalsperren zwar mit etwa 60 Prozent noch gut gefüllt. Mit Blick auf die weitere Entwicklung sollte jedoch sparsam mit Wasser umgegangen werden, mahnt die Stadtverwaltung – unabhängig davon, ob dieses aus Gewässern, Gartenbrunnen oder der Trinkwasserleitung genommen wird. Gärten sollten daher grundsätzlich in den frühen Morgenstunden oder am späten Abend gegossen werden, hier ist die Verdunstung am geringsten.

Die Untere Wasserbehörde empfiehlt zudem, wenn überhaupt, Rasen sparsam zu bewässern. Trockener Rasen erholt sich anders als Bäume innerhalb von kurzer Zeit meist wieder, da Rasengräser gut an die aktuelle sommerliche Trockenheit angepasst sind. Es sollte auch künftig wegen der im Sommer weiter zunehmenden Extreme vermieden werden, Wasser aus Fließgewässern wie der Oker zu entnehmen.

Hier gibt es weitergehende Informationen

Daten zur Füllung der Talsperren unter harzwasserwerke.de

Aktuelle Pegeldaten des Landes Niedersachsen unter pegelonline.nlwkn.niedersachsen.de

Aktuelle Abflussdaten der Oker unter www.stadtentwaesserung-braunschweig.de/gewaesserinfos

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de