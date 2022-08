Strand-Feeling auf dem Braunschweiger Kohlmarkt

Mitten in der Braunschweiger Innenstadt können Besucher im Stadtstrand auf dem Kohlmarkt ab sofort Strandgefühle genießen. „Mit rund 80 Quadratmetern und einer großen Sandfläche sowie einem kleinen Gartenbereich mit Kräuterecke lädt der Stadtstrand dazu ein, die Füße in den Sand zu stecken und Urlaubsmomente zu erleben“, teilt die Braunschweig Stadtmarketing GmbH mit.

Wer Lust hat, kann mit einem kühlen Getränk aus der umliegenden Gastronomie im Liegestuhl entspannen und eine Pause im Grünen machen, während die Kinder im Sand spielen oder sich in ein Buch vertiefen. Dafür stehen zum Ausleihen eine Spielzeugkiste mit Sandspielzeug sowie eine Bücherkiste mit Kinder- und Jugendbüchern von Graff zur Verfügung.

Auch der Stadtgarten ist noch geöffnet

Der Stadtstrand ist Teil der Sommeraktionen der Braunschweig Stadtmarketing GmbH unter dem Titel „Dein Sommer – Deine Innenstadt“, die im Rahmen des Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt!“ Fördermittel erhalten. Bis zum 14. August können Besucherinnen und Besucher am Stadtstrand Urlaubsgefühle aufkommen lassen oder einige Schritte entfernt auf dem Platz der Deutschen Einheit den Stadtgarten genießen.

Für musikalische Unterhaltung sorgen dort verschiedene Musikerinnen und Musiker jeweils am Freitag und Samstag von 17 bis 20 Uhr, kündigt das Stadtmarketing an: Jazzig wird es mit Jazz Galore am 29. Juli und 6. August im Stadtgarten und am 5. und 12. August am Stadtstrand, während DJ Galore am 30. Juli im Stadtgarten auflegt und Johann am 5. und 12. August im Stadtgarten und am 29. Juli und 6. August am Stadtstrand Pop- und Rock-Hits covert.

Sport auf dem Schlossplatz

Wer nicht nur am Strand und im Garten zur Musik entspannen möchte, kann sich noch bis zum 11. August bei verschiedenen Sportangeboten auf dem Schlossplatz ausprobieren: Mit einer Miniramp, einem Street-Basketball-Court und einem Boulderwürfel warten dort sportliche Herausforderungen. Nur noch dieses Wochenende ist die Rollschuhdisco geöffnet und bietet bis Sonntag, 31. Juli, Fahrspaß zur Musik der 80er- und 90er-Jahre.

