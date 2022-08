Braunschweigs Kohlmarkt-Stadtstrand versprüht Urlaubsflair pur

Die einen verfolgten die Szenerie auf einem der zahlreichen Freisitze der Kohlmarkt-Gastronomie, die anderen nahmen gleich in einem Liegestuhl oder auf einer gemütlichen Holzbank am Kohlmarkt-Strand Platz. Wie auch immer: Das Urlaubs-Flair für Daheimgebliebene oder Braunschweig-Urlauber von nah und fern beim Braunschweiger Stadtstrand war schon beim Auftakt am Samstag in der Braunschweiger Innenstadt deutlich zu spüren.

Ausspannen vom Alltag. Und das in einem City-Ambiente, das auch Kindern besonders gefällt. So hat man’s gern. Im Sand buddeln, eine kleine Burg bauen – oder in eine Schatzkiste mit Büchern hineingreifen. Und dass die gut gefüllt ist (zum Ausleihen), dafür haben schon die Spezialisten für Kinder- und Jugendliteratur von Buchhandlung Graff gesorgt.

Das „Sofortprogramm Perspektive Innenstadt!“ wird gegen diverse Krisen von Corona über Krieg bis Konjunkturflaute eingesetzt

Wir treffen Angelika aus Wolfenbüttel und Claudia aus Braunschweig beim sommerlichen Plausch auf einer Bank. Ganz entspannt. Der Kohlmarkt, das muss man sagen, mal wieder ganz in Hochform in diesen sommerlichen Tagen. Es brummt. Vergessen die Lockdown-Zeit, als hier gähnende Leere herrschte. Und noch kein Gedanke an die Zeit, wenn’s wieder kälter wird. Derzeit jedenfalls nicht. Der Sommer 2022 in Braunschweig hat einen Anflug von Leichtigkeit in schwerer Zeit.

Dafür sorgt auch das „Sofortprogramm ,Perspektive Innenstadt!’“, umgesetzt vom fleißigen Stadtmarketing, und schon der Name signalisiert, dass was im Busch ist. Gegen diverse Krisen gilt es, Entspannung zu verbreiten. Corona ist noch längst nicht ausgestanden. Unsere Wirtschaft in internationaler Krisenzeit zwischen Inflation und Stagnation, was definitiv kein gutes Zeichen ist. Und letztlich hatten manche City-Probleme auch vor den aktuellen Krisen bereits mit Umstrukturierungen und Leerständen begonnen.

Fördermittel für Stadtstrand, Stadtgarten und Bewegungsangebote – und am Ende ist das alles ein bisschen wie Urlaub

So kratzt die Stadt derzeit zusammen, was an Fördermitteln zu bekommen ist – und manches Konzept überzeugt dabei auch. So das populäre Sommerprogramm mit Stadtstrand auf dem Kohlmarkt, Stadtgarten vorm Rathaus und allerlei Bewegungsangeboten auf dem Schlossplatz. Alles auch auf der Basis des Innenstadtdialoges, der vieles an Ideen und Initiativen zusammentrug, was jetzt umgesetzt wird.

Angelika und Claudia gefällt’s. Tatsächlich ist es ein bisschen wie Urlaub. Das kann man gebrauchen. Immer freitags und samstags zur blauen Stunde von 17 bis 20 Uhr gibt’s Programm, entweder am Kohlmarkt-Strand oder im Rathaus-Pocketpark.

Und, ja, die Stimmen werden lauter, man hört es, warum es nicht noch mehr solcher Oasen in der Braunschweiger Innenstadt gibt. Und öfter. Und länger. Und überhaupt. So ist das mit den guten Ideen. Sie wecken Begehrlichkeiten.

