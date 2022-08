Gesuchte Frauen vom Heidbergsee – Hintergrund weiter unklar

Braunschweig. Die Polizei sucht nach zwei jungen Frauen, die am Mittwochabend Schwimmen waren. Sie wurden dabei von einem Mann angesprochen.

Nach wie vor sucht die Braunschweiger Polizei zwei junge Frauen, die am Mittwochabend, 20. Juli, zusammen am Heidbergsee waren. Wie die Polizei mitteilt, sollen die jungen Frauen oder Jugendlichen einem Hinweis zufolge gegen 21.45 Uhr im See Schwimmen gewesen sein. Ein Badegast habe sie im Wasser angesprochen, woraufhin eine von ihnen ein gemeinsames Foto gemacht habe.

Polizei äußert sich nicht zu Hintergrund

Die beiden jungen Frauen werden weiterhin aufgefordert, sich bei der Polizei unter (0531) 4762516 zu melden. Weitere Details zum Hintergrund des Aufrufs wollte Polizeisprecherin Carolin Scherf auf Anfrage nicht nennen. Es gehe darum, die Frauen zu befragen. Eine konkrete Straftat, in der ermittelt wird, liege derzeit jedoch nicht vor.

mf

