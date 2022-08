Stöckheim: Radfahrerin wird getreten und stürzt – schwer verletzt

Ein Fahrradunfall mit schweren Folgen hat sich am Donnerstag, 28. Juli, in Stöckheim ereignet. Gegen 17.40 Uhr fuhren die 62- und 47-jährigen Eheleute mit ihren Fahrrädern aus Wolfenbüttel nach Braunschweig. Sie befuhren einen Feldweg in Richtung Schiefer Berg, der unter der A36 hindurchführt und nach Stöckheim führt.

Sie befanden sich auf dem Gefälle zum Neubaugebiet, als ihnen ein Paar mit Fahrrädern entgegenkam. Als sie aneinander vorbeifuhren, trat der unbekannte Mann plötzlich gegen das Fahrrad der 62-Jährigen. Sie kam ins Straucheln und stürzte zu Boden, wobei sie sich schwere Verletzungen zuzog, teilt die Polizei mit.

Beide Paare hielten an, doch der Unfallverursacher kam der Frau nicht zu Hilfe, sondern begann, sie zu beleidigen. Es folgte eine verbale und körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Paaren, ehe sie ihre Wege fortsetzten. Das Braunschweiger Ehepaar begab sich ins Krankenhaus, wo die 62-Jährige behandelt wurde. Anschließend erstatteten sie Anzeige bei der Polizei.

Polizei sucht Radfahrer-Pärchen

Die unbekannten Radfahrer wurden wie folgt beschrieben: Der Mann ist etwa Mitte 50, etwa 1,75 Meter groß, sportliche Figur, graue, kurze Haare, Brille. Die Frau ist etwa 50 Jahre alt, 1,70 Meter groß, kräftig bis korpulent, blonde Haare, Sonnenbrille.

Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren gegen den unbekannten Radfahrer ein und ermitteln wegen gefährlichem Eingriffs in den Straßenverkehr, Körperverletzung und Beleidigung. Hinweise nimmt die Polizei unter (0531) 4763515 entgegen.

red

