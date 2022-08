Braunschweiger Kennelbad öffnet auch Mittwoch und Donnerstag

Angesichts von Temperaturen bis 34 Grad öffnet das Braunschweiger Kennelbad in dieser Woche auch am Mittwoch, 3. August, von 10 bis 20 Uhr, und am Donnerstag, 4. August, von 14 bis 20 Uhr. Darauf weist Pressewart Jens Krause hin.

Eigentlich hat das vom Kennel-Bad-Verein betriebene Naturbad in dieser Saison regulär nur freitags und am Wochenende geöffnet. Hauptgrund für diese Einschränkung ist die zu geringe Anzahl an verfügbaren Badeaufsichten. Nach wie vor werden ausgebildete Badeaufsichten gesucht. Voraussetzung dafür ist das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Silber.

Kennel-Bad-Verein hat viel investiert

Während der erzwungenen Corona-Schließzeit hat der Verein viel investiert. So wurden zum Beispiel die Sanitäreinrichtungen saniert. Außerdem gibt es ein neues Einlass-Chipkartensystem. Mehr Infos und die tagesaktuellen Öffnungszeiten sind einzusehen auf www.kennel-bad.de.

cos

