Lkw-Unfall auf der A2 bei Braunschweig: Langer Stau die Folge

Auf der Autobahn 2 in Braunschweig hat es am Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall gegeben. Nach Angaben der Autobahnpolizei Braunschweig waren in Fahrtrichtung Hannover zwischen Kreuz Braunschweig-Nord und Kreuz Wolfsburg/Königslutter drei Lkw beteiligt, offenbar gab es einen Auffahrunfall am Stauende.

Dem Unfall war ein weiterer Unfall vorausgegangen. Wie die Autobahnpolizei weiter mitteilt, kollidierten zwischen Braunschweig-Hafen und Braunschweig-Nord zwei Lkw. Es gab einen Leichtverletzten.

Sechs Kilometer Stau auf Autobahn 2 bei Braunschweig

Nach ersten Erkenntnissen gibt es zwei Verletzte. Die Alarmierung erfolgte gegen 8.30 Uhr. Zwei von drei Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Braunschweig-Ost und Braunschweig-Nord wurden nach Angaben der Polizei vorübergehend gesperrt. Trotzdem staut es sich laut Verkehrsmanagementzentrale auf sechs Kilometern. Die Verzögerung dauert etwa eine Stunde.

Wir aktualisieren diesen Text.

