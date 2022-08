Braunschweig: Rohre von Firmengelände gestohlen – Hoher Schaden

Unbekannte Täter haben einer Braunschweiger Firma in Veltenhof mehrere Stahlrohre gestohlen. Wie die Polizei Braunschweig berichtet, meldeten Zeugen den Diebstahl am Montagmorgen. Bei einer Untersuchung des Geländes fanden Beamte einen durchtrennten Maschendrahtzaun.

Vermutlich sind die Täter so vom Nachbargelände auf das Firmengeländer in Veltenhof gelangt. Dort lagen auf verschiedenen Flächen Stahlrohre. Die von dort gestohlenen Rohre waren unterschiedlich groß und relativ schwer, schreibt die Polizei in der Mitteilung weiter. Daher vermuten die Beamten, dass die Täter sie mit einem Fahrzeug transportierten. Die Firma erlitt durch den Diebstahl der Rohre einen Schaden im fünfstelligen Bereich.

red

