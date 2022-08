Abfall in Braunschweig

Abfall in Braunschweig Braunschweig: Neue Gelbe Tonnen rollen an

Nach mehr als 30 Jahren steht eine große Änderung bei den Gelben Tonnen in Braunschweig an. Alba Braunschweig hat bereits mit der Umstellung begonnen. Nun soll es eine Beschleunigung geben.

Die Umstellung betrifft ausschließlich Gelbe Tonnen mit einem Fassungsvermögen von 1100 Litern. Erkennbar an den vier Rädern, um sie leichter rangieren zu können. Die großen Tonnen stehen in aller Regel vor Mehrfamilienhäusern in Braunschweig.

In erster Linie handelt es sich dabei um sogenannte Runddeckel-Tonnen. Die halbrunde Form des Deckels sorgte für den Namen. Die Tonne hatte freilich Nachteile. Zum Öffnen und Schließen musste stets der gesamte Deckel bewegt werden. „Wir wissen, dass das gerade für Senioren nicht einfach ist. Mitunter ist ihnen das nur mit erheblichem Kraftaufwand möglich“, so Alba-Sprecherin Sigrid Schulte.

Der Deckel der neuen Tonnen ist zweiteilig. Das gelbe Teilstück lässt sich ohne großen Kraftaufwand öffnen und schließen. Foto: Jörn Stachura / JS

Vor zwei Jahren habe Alba darum die ersten der sogenannten Flachdeckel-Tonnen verteilt. Der Deckel lässt sich zwar weiterhin in einem Stück zurückklappen. Dies ist notwendig, damit die Tonnen schnell entleert werden können. Allerdings ist der Decke zweiteilig. Das gelbe Teilstück lässt sich umwerfen. Weniger Kraft wird dafür benötigt.

Bedienung erfordert weniger Kraft

Die Umstellung, so die Sprecherin, werde nun nach und nach erfolgen. „Einen Anspruch auf den Tausch gibt es nicht.“ Vielfach werde er erfolgen, wenn eine Innenreinigung nötig wurde. „Wir haben im Lager allerdings auch noch die bekannten Runddeckel-Tonnen. Die werden natürlich auch noch weiterhin verteilt. Wir werden sie allerdings nicht mehr nachbestellen, sondern ausschließlich die Flachdeckel-Tonnen. Natürlich abhängig davon, ob sie lieferbar sind.“

