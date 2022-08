Bordell-Streit in Braunschweig Ärger an Braunschweigs Stadtgrenze: „Wo geht es hier zum Puff?“

Eigentlich glaubte man, Ärger um Bordelle gehört in Braunschweig der Vergangenheit an. Was wo erlaubt ist, regelt die Sperrgebietsverordnung bis ins kleinste Detail. Nun berichten jedoch empörte Anwohner vom Schöppenstedter Turm von Freiern, die durch ihre Gärten ziehen und fragen: „Wo geht es hier zum Puff?“

Fragen, die alle Zweifel zerstreuen, ob das „Massagestudio“ am Schöppenstedter Turm nicht eventuell doch Leistungen erbringt, die man mit der Krankenkasse abrechnen könnte. Anwohner, sie wollen sich namentlich nicht zitieren lassen, sind empört: „Das ist hier nicht der Streit Berliner Straße, wo zwischen Bordell und Wohngebiet vier Fahrspuren und zwei Straßenbahn-Trassen gelegen hätten. Hier ist das Bordell gleich gegenüber vom Mehrfamilienhaus, und da gehört kein Bordell hin.“

Doch obwohl auch auf einschlägigen Internetseiten ein Leistungskatalog der Liegenschaft präsentiert wird, der keine Überschneidungen mit dem medizinischen Bereich erkennen lässt, scheint es in Ordnung zu sein, dass Bordell und Bewohner Nachbarn sind. Denn die Dienstleistungen werden nicht in der Stadt Braunschweig, sondern im Landkreis Wolfenbüttel erbracht. Die Anwohner haben bereits Bezirksbürgermeister Detlef Kühn eingeschaltet, der die Situation so charakterisiert: „Zwischen Anwohnern und Bordell liegt die Stadtgrenze. Dort ist für Braunschweigs Verwaltung die Welt zu Ende. Dort endet auch Braunschweigs Sperrgebietsverordnung.“

Genehmigung wurde erteilt

Selbstverständlich wurde bereits geprüft, ob eventuell eine Genehmigung fehlt. Kühn sagt: „Der Landkreis Wolfenbüttel hat die Bauanfrage positiv beschieden.“ Anderes wäre wohl auch nicht möglich gewesen: „Es fehlt ein Bebauungsplan, der regelt, was dort erlaubt ist und was nicht.“ Es existiere lediglich eine Außenbereichssatzung. Kühn: „Gewerbe ist dort erlaubt. Es ist nicht definiert, welche Gewerbe von einer Genehmigung ausgeschlossen sind.“

Mit solchen Fällen ist Kühn vertraut. Er ist auch Vorsitzender des Braunschweiger Ratsausschusses für Planung und Hochbau, wo sich anbahnende Streitfälle über Planungsabsichten in nicht öffentlicher Sitzung erörtert werden. „Darum wollte ich in Erfahrung bringen, ob die Genehmigung an Bedingungen geknüpft war. Und falls ja: an welche? Müssen zum Beispiel Parkplätze ausgewiesen werden?“

Der Bezirksbürgermeister und Planungsausschuss-Vorsitzende biss beim Landkreis Wolfenbüttel auf Granit: „Ich kann zwar fragen, erhalte aber keine Antworten. Auskunft erhalten nur Eigentümer. Was ich natürlich nicht bin. Auch die Mieter erhalten darum keine Auskünfte.“

Stadtverwaltung prüft die Rechtslage

Kühn hat mittlerweile die Braunschweiger Stadtverwaltung um Prüfung gebeten. Sonderlich optimistisch ist er nicht: „Natürlich könnte man dort das Parken neu regeln. Aber nur auf Braunschweiger und nicht auf Wolfenbütteler Seite. Außerdem parken dort auch Gäste eines Restaurants.“

Eine vage Hoffnung auf einen Formfehler im Genehmigungsverfahren bestehe, sagt Kühn: „Das Gebäude befindet sich zwar im Landkreis Wolfenbüttel. Etwa 200 Quadratmeter des Grundstücks liegen aber offenbar im Braunschweiger Stadtgebiet.“ Geprüft wird darum auch, ob die Stadt Braunschweig im Genehmigungsverfahren hätte beteiligt werden müssen. Was nicht geschah. Antworten erhofft sich Kühn noch in diesem Monat.

