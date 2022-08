Olivia Newton-John: Grease zweimal im Astor Braunschweig

Die Schauspielerin und Sängerin Olivia Newton-John ist an diesem Montag mit 73 Jahren gestorben. Ihren größten Erfolg feierte die vierfache Grammy-Preisträgerin mit dem Musical „Grease“. Für ihre Rolle der Sandy wurde sie mit dem Golden Globe für die beste Hauptdarstellerin in einer Komödie oder einem Musical ausgezeichnet. Ihr Song „You’re The One That I Want“ führte über Wochen die internationalen Hit-Listen an. In ihrer Gesangskarriere verkaufte sie etwa hundert Millionen Platten.

Ihr Filmpartner John Travolta aus „Grease“ drückte seine Bewunderung für den „unglaublichen Einfluss“ seiner Kollegin auf Instagram so aus: „Meine liebe Olivia, du hast unsere Leben so viel besser gemacht. Ich liebe dich so sehr.“

Das Astor-Filmtheater in Braunschweig zeigt das Musical „Grease“ zweimal: Freitag, 12. August, um 15.15 Uhr und am Sonntag, 14. August, um 12.15 Uhr. Tickets sind hier erhältlich.

