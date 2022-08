Braunschweiger Stadtradeln lockt mit vielen Gewinnen

Beim Stadtradeln warten auf die Teilnehmer aus Braunschweig auch in diesem Jahr zahlreiche Gewinne. Wer ab Sonntag, 4. September, drei Wochen lang für das Klima in die Pedale treten möchte, kann sich schon jetzt unter www.stadtradeln.de/braunschweig in der Stadtradeln-App anmelden und seine Chance auf einen der Preise sichern.

Die Stadtverwaltung kündigt neben vier Gutscheinen über 50 Euro für die Schloss-Arkaden auch diese Gewinne an: ein Treckingfahrrad von Fahrrad Hahne, zehn Löwenstadt-Fahrradhelme der Braunschweigischen Landessparkasse oder Gutscheine über ein bis sechs Gratismonate für eine Fahrradmitgliedschaft bei Swapfiets.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch Familien, Vereine und Unternehmen werden prämiert

Prämiert werden die drei Radlerinnen und Radler mit den meisten gefahrenen Kilometern. Doch oft entscheide auch die Teamleistung, heißt es in der Pressemitteilung: Gewinne erhalten das Team mit den meisten Kilometern und das Team mit den meisten Kilometern pro Teammitglied. Außerdem belohnt die Stadt die Familie mit den meisten Kilometern sowie den Verein und das Unternehmen mit den meisten Kilometern pro Teammitglied.

Preise warten auch auf die Braunschweiger Schule mit den meisten Kilometern insgesamt sowie auf die Schule mit den meisten Kilometern pro Teammitglied. Diese Preise werden unabhängig vom „Schulradeln“ verliehen, bei dem sich Schülerinnen und Schüler zusammen mit Eltern und Lehrkräften im Namen ihrer Schule mit anderen Schulen messen und dabei zusätzlich gesonderte Preise erradeln können.

Mehr News aus Braunschweig

Gelingt es, mehr als 1.294.809 Kilometer zu radeln?

Wie bereits in den vergangenen Jahren belohnt die Stadt auch dieses Mal alle Teilnehmer für das Erreichen fester Ziele. Wenn die Braunschweiger Radlerinnen und Radler gemeinschaftlich weiter als eine Millionen Kilometer fahren, erhält die Braunschweiger Verkehrswacht zusätzliche Fahrradhelme, Fahrradsitze und Autositze für Kinder für den Verleih.

Und wenn die Braunschweigerinnen und Braunschweiger beim Stadtradeln 2022 erneut über sich hinauswachsen und das Ergebnis von 2021 übertreffen, will die Stadt außerdem eine Fahrradflunder anschaffen, eine mobile Abstellplattform für Fahrräder. „Dafür gilt es aber zunächst, 1.294.809 Kilometer zu schlagen“, so die Stadtverwaltung.

Braunschweig ist zum sechsten Mal beim Stadtradeln dabei

Übrigens: Als Belohnung für den Einsatz für den Umweltschutz soll es auch etliche professionelle Ausstattungsartikel für die nächsten Fahrradtouren geben. Diese und verschiedene Gutscheine sollen unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlost werden.

Braunschweig nimmt in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal an der Aktion Stadtradeln des Vereins Klima Bündnis teil. Mitmachen können alle, die in Braunschweig wohnen, arbeiten, zur Schule gehen, einem Verein oder einer Hochschule angehören. Bei der Anmeldung ist es möglich, sich für ein bestehendes Team zu registrieren oder ein neues anzulegen. So können Familien, Schulklassen, Unternehmen, Vereine, Freundeskreise oder ganze Stadtteile gemeinsam für die Umwelt und für Braunschweig antreten.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de