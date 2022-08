Braunschweig: Fahrradfahrer verursachen Pkw-Auffahrunfall

Braunschweig. Weil zwei Radler bei einer roten Ampel eine Straße in der Innenstadt überquerten, kam es zu einer Kollision der Autos. Es gibt einen Verletzten.

Zwei Fahrradfahrer fuhren bei einer roten Ampel über eine Straße in der Braunschweiger Innenstadt. Dadurch kam es zu einem Auffahrunfall zweier Autos.

Durch zwei Radfahrer sind am frühen Donnerstag kurz nach Mitternacht zwei Autos ineinander gefahren. Wie die Braunschweiger Polizei berichtet, wollte ein 21-jähriger Autofahrer am Hagenmarkt rechts auf den Bohlweg abbiegen. Die Ampel für den Autofahrer stand auf grün. Zwei bisher unbekannte Fahrradfahrer überquerten in diesem Moment die Straße. Für die Radfahrer zeigte die Ampel rot.

Der junge Autofahrer musste eine Vollbremsung machen. Die hinter ihm fahrende 54-jährige Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sie stieß mit dem Fahrzeug vor ihr zusammen, wodurch sich der 21-Jährige leicht verletzte. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten.

Die Radfahrer werden gesucht – Polizei bittet um Hinweise

Die beiden Fahrradfahrer fuhren weiter ohne anzuhalten. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls am Hagenmarkt, bei der Suche der beiden Radfahrer zu helfen. Die beiden haben nach Aussage der Polizei blonde Haare und tragen helle Oberbekleidung. Eine der beiden Personen fuhr ein dunkles Rennrad. Hinweise an die Polizei unter (0531) 4763935.

