„Kerlgesund“: Erlebnissporttag nur für Männer in Braunschweig

Der Stadtsportbund Braunschweig (SSB) richtet am Sonntag, 11. September, in der Sporthalle der IGS Franzsches Feld (zentraler Treffpunkt), auf der Bezirkssportanlage Franzsches Feld sowie am und auf dem Südsee einen Erlebnissporttag für Männer im Rahmen der Kerlgesund-Tour 2022 aus. Hierbei handelt es sich laut einer Mitteilung um ein gemeinsames Projekt des Landessportbundes (LSB) Niedersachsen und der Krankenkasse BKK24, das an zwölf Standorten in Niedersachsen stattfindet.

Die Teilnehmer können je zwei Sportangebote wählen

Das Programm des Erlebnissporttages wird von 10.30 bis etwa 15.30 Uhr dauern – mit gemeinsamem Grillen zum Abschluss. Es umfasst einen einleitenden Vortrag von Sportphysiotherapeut Philipp Glawe zum Thema: „Atmung, Sport und Leistungsfähigkeit“, eine Aufwärmaktion sowie zwei Workshop-Phasen von je einer Stunde mit jeweils acht unterschiedlichen Sportangeboten: Aroha, Badminton, Bogenschießen, Bouldern, Denkathlon-TO-GO, Outdoor-Fitness, Segeln und Stand-Up-Paddling. Jeder Teilnehmer kann somit zwei Sportarten ausprobieren, die von qualifizierten Trainern aus Braunschweiger Sportvereinen angeleitet werden.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro inklusive Getränke, Snack und Grillbuffet. Wer Interesse an einer Teilnahme hat, kann sich ab sofort über die SSB-Homepage www.ssb-bs.de oder das LSB-Bildungsportal Angebotssuche Landessportbund Niedersachsen (lsb-niedersachsen.de) informieren und anmelden.

„Kerlgesund“ richtet sich an Männer jeden Alters

Anmeldeschluss ist am 2. September. „Das Programm des Erlebnissporttages richtet sich an Männer aller Altersgruppen, die Interesse an einer sportlichen Betätigung haben und neugierig auf bisher nicht bekannte Sportarten sind“, erklärt Norbert Rüscher, SSB-Präsidiumsmitglied. „Wir sehen diese Veranstaltung aber auch als Teil des Programms ,Integration im und durch Sport’ an und werden insbesondere Männer mit Fluchthintergrund als Zielgruppe ansprechen, um sie für die vielfältigen Sport- und Bewegungsangebote der Braunschweiger Sportvereine zu begeistern.“

Mehr News aus Braunschweig

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de