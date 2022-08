Braunschweigische Landessparkasse schaltet Geldautomaten ab

Erst vor wenigen Tagen wurden Geldautomaten in einer Filiale der Braunschweigischen Landessparkasse in Salzgitter-Fredenberg gesprengt.

Der letzte Vorfall liegt erst eine Woche zurück: In Salzgitter-Fredenberg haben Unbekannte am frühen Morgen Geldautomaten in einer Filiale der Braunschweigischen Landessparkasse (BLSK) gesprengt. Die Detonation war so heftig, dass auch umliegende Geschäftsgebäude und geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden. Niedersachsenweit gab es in diesem Jahr schon rund 50 Automatensprengungen, 18 davon in der Region Braunschweig.

Die Braunschweigische Landessparkasse reagiert jetzt auf die Vorfälle und die damit verbundenen Gefahren, Schäden und Kosten. Das Bankinstitut wird am Montag, 15. August, die Geldautomaten (mit und ohne Einzahlfunktion) an insgesamt 17 Standorten vorübergehend abschalten. Wie die BLSK ankündigt, handelt es sich dabei durchweg um Filialen und SB-Center, die in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern liegen.

Braunschweigischen Landessparkasse: Filialen sollen nachts schließen

„Dies ist eine vorbeugende Maßnahme als Konsequenz aus den letzten Geldautomatensprengungen“, sagt Lars Dannheim, Vorstand der BLSK für den Privat- und Geschäftskundenbereich. In den nächsten Wochen und Monaten werden ihm zufolge an allen Standorten zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen installiert und die Geldautomaten dann nach und nach wieder in Betrieb genommen. Bis zum Spätherbst soll dies abgeschlossen sein.

Alle anderen in den SB-Foyers und SB-Filialen vorhandenen Geräte wie Kontoauszugsdrucker und Selbstbedienungsterminals bleiben in Betrieb, erläutert Dannheim. Allerdings: Eine weitere Konsequenz sind neue Öffnungszeiten für ausgewählte SB-Center: „So schnell wie möglich werden diese zwischen 22 Uhr und 6 Uhr geschlossen sein“, kündigt er an.

„Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht und wissen, dass sie für viele unserer Kundinnen und Kunden mit erheblichen Einschränkungen verbunden ist“ sagt Dannheim. „Aber es muss unbedingt verhindert werden, dass Menschen zu Schaden kommen. Da die Täter immer skrupelloser vorgehen, werden die von uns geplanten Maßnahmen zum Schutz der in unmittelbarer Nähe lebenden Menschen unverzüglich umgesetzt.“

Diese Standorte der Braunschweigischen Landessparkasse sind betroffen

•Braunschweig-Hondelage, Ackerweg 4 a

•Braunschweig-Volkmarode, Im Remenfeld 5

•Braunschweig, Nibelungenplatz 16

•Braunschweig, Kastanienallee 28/29

•Braunschweig-Südstadt, Welfenplatz 6

•Braunschweig-Melverode/Heidberg, Jenastieg 9

•Braunschweig, Wiedweg 2b/Alsterplatz 1c

•Süpplingen, Steinweg 19

•Büddenstedt, Wulfersdorfer Str. 10

•Wolfenbüttel, Lindener Str. 57

•Kreiensen, Wilhelmstr. 13

•Einbeck-Greene, Steinweg 12

•Neuhaus im Solling, Am Wildenkiel 2

•Dellgisen, Dr.-Jasper-Str. 56

•Fürstenberg, Neue Str. 2

•Bad Harzburg, Schmiedestr. 1

•Salzgitter-Gebhardshagen, Weddemweg 5

Die BLSK bittet die Kundinnen und Kunden, zur Versorgung mit Bargeld entweder die übrigen Standorte der Landessparkasse zu nutzen oder bargeldlos beziehungsweise kontaktlos zu bezahlen. „Daneben bietet inzwischen oftmals auch der Einzelhandel – zum Beispiel Rewe, Netto, Edeka, dm – die Möglichkeit, beim Einkaufen Bargeld (Cashback) mitzunehmen“, so Dannheim.

