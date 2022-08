Starkregen flutet Teile von Braunschweig – Keller unter Wasser

Eine halbe Stunde lang ist am Montagnachmittag ein Gewitter mit Starkregen über Braunschweig hinweggezogen. In etlichen Straßen konnte die Kanalisation die Regenmengen nicht fassen. Besonders betroffen waren die Innenstadt, das Östliche Ringgebiet, in Teilen auch das Westliche Ringgebiet. Die Salzdahlumer Straße wurde zum Beispiel im Bereich der Eisenbahnbrücken überflutet, ebenso die Helmstedter Straße. Feuerwehrkräfte haben einzelne Autos rausgeschoben, die dort im Wasser liegen geblieben waren.

Mehrere Keller standen unter Wasser, vor allem in Geschäftshäusern in der Innenstadt. Unter anderem bei New Yorker und in der Post an der Friedrich-Wilhelm-Straße. Auch in Fahrstuhlschächten hatte sich Wasser gesammelt.

Braunschweiger Feuerwehr: 209 Einsätze bis nach Mitternacht

Wie Feuerwehr-Pressesprecher Christian Längle berichtete, war in erster Linie die Innenstadt mit der Fußgängerzone betroffen. Auch im Östlichen und Westlichen Ringgebiet gab es viele Einsätze. Auffällig: Aufgrund der langen Trockenheit waren die Entwässerrungssysteme etlicher Gebäude durch die plötzlich auftretende starke Regenmenge und die dadurch angespülte Verschmutzung überlastet. Durch die Verstopfungen brachen sogar einzelne Fallrohre von Dachentwässerungen auseinander. Dort konnte das Wasser dann ungehindert in die Keller der Gebäude fließen.

Einsatzschwerpunkte waren ihm zufolge zunächst das Marienstift, das Rathaus und die Magni-Tiefgarage, in etwas geringerem Maß auch die Tiefgarage Packhof. Die Wasserstände seien ganz unterschiedlich gewesen – zwischen 10 und 50 Zentimeter. Längle erläuterte, dass spezielle Pumpen im Einsatz gewesen seien, die in kurzer Zeit viel Wasser pumpen können.