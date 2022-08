Oleksander Gawrykov, Leiter der Traumatologischen Abteilung eines Groß- Krankenhauses in Charkiw (rechts), wird Zeichnungen von Kindern aus Salzgitter mit in die Ukraine nehmen. Sie sollen jungen Patienten in der Kinderklinik Mut machen. Übergeben hat sie dem Mediziner Igor Piroschik, der Vorsitzende des Vereins Freie Ukraine in Braunschweig.