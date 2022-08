Braunschweig: Supermarkt-Mitarbeiter verfolgt Dieb mit dem Auto

(Archivfoto) Ein Mitarbeiter eines Supermarktes in der Münchenstraße in Braunschweig verfolgte einen Dieb, der mit der Straßenbahn floh.

Es müssen wilde Szenen gewesen sein, die sich an einem Supermarkt in der Braunschweiger Weststadt abgespielt haben: Wie die Polizei berichtet, hatten bereits Mitte Juli, am 13.7, zwei Männer aus einem Geschäft in der Münchenstraße eine Flasche Rum gestohlen. Als die beiden Männer zu Fuß flüchteten und Mitarbeiter bedrohten, nahmen diese die Verfolgung auf.

Einer der Diebe stieg dann in die Straßenbahn. Dicht auf seinen Fersen war ein Supermarkt-Mitarbeiter, der es jedoch nicht bis in die Bahn schaffte. Zur Hilfe rückte eine Kundin mit ihrem Auto an. Sie nahm den Mitarbeiter mit und verfolgte die Straßenbahn. An der nächsten Haltestelle gelang es, den Dieb an seinem Rucksack festzuhalten. Der Mann konnte sich jedoch losreißen und setzte seine Flucht ohne Rucksack fort. Auch der zweite Tatverdächtige konnte zunächst unerkannt flüchten.

Die Kundin fuhr den Supermarktmitarbeiter zurück zum Geschäft. Den Rucksack übergab er der Polizei, der es anschließend gelang, zwei Tatverdächtige zu ermitteln. Es handelt sich um zwei Braunschweiger im Alter von 22 und 43 Jahren.

Gesucht wird außerdem die Kundin, die den Mitarbeiter zur Straßenbahnhaltestelle gefahren hat. Hinweise gehen an das Polizeikommissariat Süd unter der Telefonnummer (0531) 4763515.

Beziehungsstreit am Bohlweg: Mehrere Jugendliche verletzt

Mehrere Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren haben sich bei handfesten Streitigkeiten an der Haltestelle Bohlweg in Braunschweig verletzt. Wie die Polizei berichtet, kam es am späten Dienstagabend gegen 22.15 Uhr zu harten Auseinandersetzungen. Eine Streifenbesatzung fand eine größere Gruppe junger Menschen vor und befragte sie.

Schnell stand fest: Beziehungsstreitigkeiten waren die Ursache dafür, dass die Jugendlichen aneinander gerieten. Nachdem einer der Beschuldigten ein Messer gezogen hatte, dies jedoch wieder einsteckte ohne jemanden zu verletzten, kam es zu Körperverletzungen durch Schläge und Tritte.

Dabei wurden mehrere Jugendliche leicht verletzt. Aufgrund der Aussagen konnten zwei Beschuldigte ermittelt und in der Nähe angetroffen werden. Durch die Polizei wurde eine Strafanzeige wegen Bedrohung und Körperverletzung aufgenommen. Nun werden weitere Ermittlungen geführt.

Abgelenkt und ausgenommen: Diebstahl in Braunschweiger Innenstadt

Über tausend Euro hat eine 87-Jährige Frau am Dienstagvormittag in der Braunschweiger Innenstadt verloren. Wie die Polizei berichtet, war die Braunschweigerin gerade auf dem Weg nach Hause. Vor ihrer Haustür wurde sie von zwei unbekannten Personen angesprochen. Ein Mann hatte sie mit einem Mobiltelefon nach dem Weg gefragt.

Die zweite, weibliche Person stand hinter dem Diebstahlopfer und nutze die Ablenkung aus, um aus dem Rucksack die Geldbörse mit einem niedrigen vierstelligen Betrag zu entwenden. Anschließend verschwanden die beiden Unbekannten. Unmittelbar danach bemerkte die Geschädigte den Diebstahl.

Direkt nachdem sie die Bankkarte bei ihrer Bank hatte sperren, erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Nun wird ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls gegen zwei unbekannte Beschuldigte geführt.

