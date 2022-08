Große Rauchwolken von der A2 bei Braunschweig-Ost: Ein Lkw ist in Brand geraten. Es kam zu langen Staus

Straßenverkehr A2: Stau bei Braunschweig – Lkw mit Tiefkühlkost in Vollbrand

Für Autofahrer gab es heute seit dem Vormittag große Einschränkungen auf der A2 in Fahrtrichtung Magdeburg. Bei Braunschweig-Ost war kurz vor 10 Uhr ein Lkw in Brand geraten, die Strecke wurde zunächst voll gesperrt. Als die Feuerwehren aus Lehre, Wendhausen, Flechtorf und Groß Brunsrode eintrafen, brannte der mit Tiefkühlkost beladene Schlepper in voller Ausdehnung.

Umgehend wurde mit mehreren Trupps unter schwerem Atemschutz mit der Brandbekämpfung begonnen. Auf dem Rastplatz Essehof wurde eine Wasserentnahmestelle eingerichtet, von der die Fahrzeuge das Wasser im Pendelverkehr an die Einsatzstelle brachten. Durch den massiven Löscheinsatz war das Feuer zügig unter Kontrolle. Für die aufwendigen Nachlöscharbeiten kamen auch Wärmebildkameras zum Einsatz, um Glutnester und Wärmequellen am Auflieger und der Ladung zu lokalisieren und zu bekämpfen. Nach zweieinhalb Stunden konnten alle Kräfte der Feuerwehr von der Einsatzstelle abrücken.

A2 wird für Autofahrer zur Geduldsprobe

Die Staus gingen allerdings weiter. Zwischen Braunschweig-Flughafen und Braunschweig-Ost gab es bis in den Mittag immer wieder Einschränkungen durch weitere Unfälle. Bis zum Kreuz Wolfsburg/ Königslutter war viel Geduld nötig. Die empfohlene Umleitung führte über Braunschweig, die A391, A39, Rautheim und Cremlingen.

red

