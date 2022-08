Braunschweig. Perspektiven der Gelassenheit am Sonntagabend auf Magnikirchplatz, Wollmarkt und Altstadtmarkt. Und am Ende wird getanzt.

Was für ein Hingucker, auch für staunende Passanten: Ganz in Weiß getaucht zeigte sich der Altstadtmarkt.

Braunschweiger Innenstadt Es geht uns gut beim Dinner in White in Braunschweig

Kann es etwas Schöneres geben? Der Tisch festlich gedeckt, erlesene Speisen und Getränke (alles selbst mitgebracht), herrliches Wetter – und sonst nix zu tun. Dazu Wohlfühl-Musik ...

Feine Tischdeko, tolle Rezepte, fröhliche Stimmung – wie in diesem Freundeskreis auf dem Magnikirchplatz. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Ein Traum, ganz in Weiß? Nein, Realität, erfüllt vom Braunschweiger Stadtmarketing.

So schön wünschen und träumen wir uns unsere Städte und Innenstädte

Zwar nur alle paar Jahre, wenn nichts dazwischenkommt, und finanziert von Land und EU aus dem Topf „Sofortprogramm ,Perspektive Innenstadt!’“, dafür aber von ganzem Herzen. Dinner in White! So schön wünschen und träumen wir uns unsere Städte und Innenstädte.

1500 Plätze an drei Plätzen in der City – und am Ende wird getanzt

Ausgebucht am Sonntagabend in Braunschweig mit 1500 Plätzen an drei Orten in der City: Magnikirchplatz, Wollmarkt und Altstadtmarkt.

Dinieren und genießen in historischer Umgebung: Der Altstadtmarkt bot im Licht der Abendsonne eine traumhafte Atmosphäre. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Speziell letzterer war der Blickfang des Abends, das blütenweiße Dinner eine Premiere dort vor toller Kulisse.

Es geht uns gut. Über den Rest reden wir dann am Montagmorgen

Überall beseelt die gute Laune, lass’ doch die Seele baumeln nach so einem Wochenende der Besucherrekorde.

Auf dem Magnikirchplatz tanzen sie jetzt. Sollten Kundschafter nach der Befindlichkeit der Hiesigen Ausschau halten und zufällig mal bei diesem Pracht-White-Dinner gelandet sein, sie hätten den Eindruck, den ein Besucher so zusammenfasste: Es geht uns gut!

Den Rest besprechen wir dann ab Montagmorgen wieder.

