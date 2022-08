Braunschweig. Die Täter schlugen in Braunschweig Mascherode zu und fliehen in Richtung Wolfenbüttel mit Tempo 250 und mehr.

Trümmerfeld am Mascheroder Holz: Das Häuschen der Landessparkasse am Edeka-Markt wurde zerstört.

Geldautomat in Mascherode gesprengt

Trümmerfeld am Mascheroder Holz: Das Häuschen der Landessparkasse am Edeka-Markt wurde zerstört.

Geldautomat in Mascherode gesprengt

Trümmerfeld am Mascheroder Holz: Das Häuschen der Landessparkasse am Edeka-Markt wurde zerstört.

Geldautomat in Mascherode gesprengt

Trümmerfeld am Mascheroder Holz: Das Häuschen der Landessparkasse am Edeka-Markt wurde zerstört.

Geldautomat in Mascherode gesprengt

Trümmerfeld am Mascheroder Holz: Das Häuschen der Landessparkasse am Edeka-Markt wurde zerstört.

Geldautomat in Mascherode gesprengt

Knall in Braunschweig

Knall in Braunschweig Braunschweig: Polizei verliert Geldautomatensprenger auf der A36

Die Serie der Geldautomatensprengungen setzt sich dieses Mal in Braunschweig fort. Die unbekannten Täter haben sich ein Geldautomatenhäuschen nahe eines Edeka-Marktes in Mascherode vorgenommen. Gegen 2:30 Uhr waren am Mascheroder Holz ein lauter Knall und Schreie zu hören. Mehrere Anrufe von Bewohnern gingen bei der Polizei ein.

Auch die Beschreibung des Fahrzeugs der Täter lag der Polizei vor. Schnell wurde in der Nacht die Fahndung eingeleitet – vorerst mit Erfolg. Auf der A36 entdeckten Beamte die Verdächtigen und nahmen zwischen Wolfenbüttel-Süd und Flöthe die Verfolgung auf. Weil der Wagen mit mehr als 250 Stundenkilometern unterwegs war, konnten die Polizisten jedoch nicht aufschließen und verloren die Täter aus den Augen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Neben der Südwache der Berufsfeuerwehr Braunschweig war auch die Ortswehr Mascherode im Einsatz.

Lesen Sie weiteres zur Sprengserie:

Dieser Text wird aktualisiert.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de