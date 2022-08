Premiere für das Okerinsel-Festival in Braunschweig

Braunschweig. Das neue Open-Air-Format findet erstmals am 10. September auf dem Gelände der Braunschweigischen Landessparkasse statt. Was erwartet die Gäste?

Wo früher die Menschen am ehemaligen Kopfbahnhof Braunschweig erreichten, ist heute die Braunschweigische Landessparkasse zu Hause. Mit einem neuen „Okerinsel-Festival“ will das Unternehmen das Areal in den Mittelpunkt rücken. Das Open-Air-Format soll am Samstag, 10. September, stattfinden – kostenlos für alle Gäste, wie Lars Dannheim, Vorstand für Privat- und Geschäftskunden bei der BLSK, in einer Pressemitteilung ankündigt.

Dannheim betont: „Dieser charmante Ort inmitten des Kultviertels hat so viel Potenzial. Ich freue mich, dass wir diese Perle Braunschweigs beim Okerinsel-Festival zum Strahlen bringen.“ Begleitet wird das Festival vom Kultviertel-Verein. Auf dem Plan steht eine Mischung aus Kinder- und Familienaktionen, Street-Food und Musik.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eine der bekanntesten deutschen Techno-DJanes ist zu Gast: Bebetta

Projektleiterin Fenja Nietsch von der eventives GmbH spricht von einem großen kulinarischen Angebot, das mit der Initiative Cheer’s Kitchen erstellt worden sei: Gastronomen aus dem Kultviertel sind mit dabei, etwa vom Knast, dem Soldekk, dem Café Bruns und dem BK Knabber-Café, aber auch andere wie Street Food Bros, Tires Feinkost, Papa Fuego und die Gebrüder Bierchen.

Lars Dannheim (Braunschweigische Landessparkasse), Falk-Martin Drescher (Kultviertel), Niklas Skog (Cheer’s Kitchen), Fenja Nietsch (eventives GmbH) und Evren Songürer (DJ Evolution, Booking) freuen sich auf die Premiere des Okerinsel Festivals. Foto: Carisma

„Erstklassige Soul Power gibt es von den jungen Talenten der New Soul Generation um Billy Ray Schlag, ordentlich Bass von SicStyle sowie DJ Evolution“, sagt Fenja Nietsch. „Mit Niah ist zudem eine talentierte Newcomerin aus Braunschweig am Start.“ Auch Bebetta sei zu Gast, eine der bekanntesten deutschen Techno-DJanes, sowie Headliner Eskei83 aus Dresden, achtfacher DJ-Battle-Gewinner und „Red Bull 3Style World Champion“. Nach dem Festival geht es in den Clubs mit Aftershow-Parties weiter: Eskei83 spielt in der Eule, SicStyle im XO und Bebetta im Brain.

Mehr News aus Braunschweig

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de