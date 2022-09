Braunschweig: Zwei Verletzte nach Unfall auf der A 39

Braunschweig. Bei einem Unfall auf der A 39 kam ein Auto ins Schleudern und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Der Polizei-Überblick in Braunschweig.

Auf der Autobahn 39 sind am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr zwei Autos kollidiert. Die Braunschweiger Polizei berichtet, dass sie die Autobahn in Fahrtrichtung Kassel in der Nähe von Scheppau zwischenzeitlich sperren mussten.

Der 59-jährige Fahrer eines Audis wechselte den Fahrstreifen und übersah dabei einen herannahenden VW Golf. Der 22-Jährige in dem Golf machte eine Vollbremsung, kollidierte aber dennoch mit dem Audi und der Mittelschutzplanke. Der Audi kam durch den Aufprall ins Schleudern und blieb quer auf der Fahrbahn stehen.

Der Fahrer und die Beifahrerin im Audi erlitten ein Schleudertrauma. Rettungskräfte brachten die leicht Verletzten in ein Krankenhaus.

Nach Diebstahl in Braunschweig: Abbuchungen vom Konto richten Schaden im vierstelligen Bereich an

Zwei Personen haben einer 77-jährigen Frau ihre Geldbörse aus der Handtasche gestohlen und mehrere Abbuchungen von ihrem Konto getätigt. Nach einer Meldung der Polizei erstattete die Frau am Dienstagnachmittag Anzeige zu dem Diebstahl in der Braunschweiger Innenstadt.

Vor fast zwei Wochen war sie am Freitagmittag gegen 13 Uhr mit der Straßenbahn gefahren. Dabei sprach sie ein Mann an und zeigte ihr ein Bild auf einem Handy. Während sie abgelenkt war, griff ihr eine Frau von hinten in die Handtasche und zog das Portemonnaie heraus. Das bemerkte die 77-Jährige aber erst im nächsten Geschäft.

In den darauf folgenden Tagen buchten die Täter mehrere Male Geld von dem Konto der älteren Frau ab. Dadurch entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Braunschweig: Unfall auf der Münchenstraße – Beteiligter flüchtet

In der Münchenstraße hat ein weißer Kleinwagen einen VW Polo kurz hinter der Auffahrt auf die Autobahn 391 touchiert. Wie die Polizei berichtet, befand sich die 18-jährige Fahrerin des VW-Polos auf dem linken Fahrstreifen der Münchenstraße in Richtung Stadt.

Da mehrere Fahrzeuge auf ein Grundstück abbiegen wollten, stockte der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen. Der weiße Kleinwagen wollte deshalb auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dabei touchierte er den VW Polo der jungen Frau. Anschließend entfernte sich das weiße Fahrzeug vom Unfallort. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise unter (0531) 4763935.

