Einklang mit der Natur Waldbaden in Braunschweig – und was ist das eigentlich?

Kraft tanken in der Natur: Im Spätsommer und im Herbst ist es besonders schön im Wald. „Die perfekte Zeit, den Alltag hinter sich zu lassen und Waldbaden einmal auszuprobieren!“, meint Christiane Thoroe, Kursleiterin für für Waldbaden und Gesundheit.

Aber was ist das eigentlich? Ein Sprung ins Wasser in den Waldsee? Nicht unbedingt. „Waldbaden ist mehr als ein Spaziergang durch den Wald. Beim Waldbaden nimmt man die Umgebung des Waldes ganz achtsam wahr und lässt sie mit allen Sinnen auf sich wirken“, sagt Christiane Thoroe.

Kooperation mit Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz und Ruhewald Ribbesbüttel

Im September und Oktober gibt es in Kooperation mit der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz und dem Ruhewald Ribbesbüttel zwei Formate in Braunschweig und der Region mit festen Terminen: Die „Entspannte Auszeit im Wald“ (Kosten: 30 Euro pro Person) dauert zweieinhalb Stunden und findet am Wochenende statt. „Achtsam in den Feierabend“ (20 Euro pro Person) ist ein Mini-Waldbad für eineinhalb Stunden an einem Wochentag.

Darüber hinaus können aber auch individuelle Termine, zum Beispiel für Teams oder Freunde gebucht werden. Bei den Waldbaden-Veranstaltungen geht es in unterschiedliche Wälder in Braunschweig und in den Ruhewald Ribbesbüttel.

Man lässt sich dabei Zeit zum Beobachten, Fühlen, Riechen, Hören und Staunen, berichtet Christiane Thoroe.

Ganz unterschiedliche Übungen, zum Beispiel Meditation, kreative und auch spielerische Aufgaben würden dabei helfen, „das Gedankenkarussel anzuhalten und sich zu entspannen“. So könne die Verbindung zur Natur und zu sich selbst gestärkt werden. „Es kann aber auch viele positive Effekte auf die körperliche und seelische Gesundheit und das Wohlbefinden haben.“ Die Termine:

Entspannte Auszeit im Wald:

4. September: 10.30 bis 12.30 Uhr (Ruhewald Ribbesbüttel)

17. September: 10.30 bis 12.30 Uhr (Buchhorst)

9. Oktober: 10.30 bis 12.30 Uhr (Ruhewald Ribbesbüttel)

Achtsam in den Feierabend:

14. September: 18.00 bis 19.30 Uhr (Querumer Forst)

11. Oktober: 17.00 bis 18.30 Uhr (Querumer Forst)

Mehr Infos und vorherige Anmeldung: www.waldbaden-mit-christiane.de

