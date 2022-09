Diebstahl auf Bahngelände in Braunschweig – hoher Schaden

Die Polizei ermittelt nach einem schweren Diebstahl auf dem Bahngelände an der Ackerstraße in Braunschweig (Symbolbild).

Von einem „spektakulären Diebstahl“ in Braunschweig berichtet die Bundespolizei am Sonntag. Demnach alarmierte ein Bahn-Mitarbeiter die Polizei am Freitagmorgen gegen 7 Uhr und teilte mit, dass auf dem Bahngelände an der Ackerstraße eingebrochen wurde.

Laut Polizei haben die Täter dabei hochwertiges Werkzeug und Arbeitsgeräte der Deutschen Bahn gestohlen. Um aber überhaupt auf das Gelände der Bahn zu kommen, sägten die Einbrecher kurzerhand eine Schranke ab. Anschließend brachen sie die Stahltüren einer Werkstatt auf, wo sie dann ihre Beute fanden.

Einbruch auf Bahngelände in Braunschweig – 215.000 Euro Schaden

Ermittler der Bundes- und Landespolizei Braunschweig wurden zur Spurensicherung eingesetzt. Die Schadenshöhe wird auf 215.000 Euro geschätzt. Die Bundespolizei ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt die Bundespolizei unter 0511-30 36 50 entgegen.

